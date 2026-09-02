Nubank estreia campanha do Parque sabendo que público ainda chamará de Allianz

Mudar o nome de um espaço importante como um estádio de futebol traz um imenso desafio: fazer com que o público se acostume com o novo nome. No caso do Nubank Parque, a marca sabe que essa adaptação será gradual, e que muita gente ainda deve chamar a arena de Allianz Parque por um bom tempo. Em vez de ignorar essa resistência, o Nubank decidiu transformá-la no tema de sua primeira campanha sobre o naming right.

A campanha coloca o influenciador e apresentador Fred Bruno como um "fiscal de naming rights". A função é identificar quem ainda chama o estádio pelo nome antigo e fazer a correção.

Segundo Isabela Abbês, diretora de marketing do Nubank, a escolha de Fred ajuda a construir o tom da campanha. O influenciador também passou por uma mudança de nome, de Bruno para Fred, e usa a própria experiência como ponto de partida para a brincadeira.

"Sabemos que toda mudança leva tempo, especialmente em um espaço que faz parte da vida e da memória das pessoas. Essa campanha tem o objetivo de dar o pontapé oficial dessa nova fase, fazendo essa transição de forma leve e divertida, com a cara do Nubank", diz a executiva.

Mudanças no estádio

A campanha também terá três filmes curtos, conteúdos com outros influenciadores e uma participação de Fred em um branded content no Globo Esporte. Nas redes sociais, o personagem deve continuar atuando como “fiscal”, interagindo com usuários que ainda utilizarem Allianz Parque para se referir ao estádio.

A estratégia acontece enquanto a própria arena passa por uma transformação visual. O Nubank Parque está na fase final da mudança de identidade, com a nova marca aplicada no espaço e a incorporação do verde à paleta tradicionalmente roxa do Nubank.

Nos próximos meses, a companhia também prevê a inauguração do Nubank Ultravioleta Lounge, com vista para a arena, e do Portão Nubank Ultravioleta, que dará acesso aos camarotes e terá um novo design.