Como era o mundo no último Palmeiras x Fluminense pela Libertadores

RESUMO | Palmeiras e Fluminense voltam a se enfrentar em uma fase decisiva da Copa Libertadores após 55 anos, revivendo o clássico nacional que marcou a edição de 1971 na fase de grupos e agora vale vaga na grande final do torneio continental em 2026.

A semifinal da Copa Libertadores de 2026 reserva um reencontro histórico para o futebol brasileiro. Palmeiras e Fluminense voltam a cruzar caminhos na principal competição do continente após um intervalo de exatos 55 anos, reeditando um duelo que teve seu único capítulo anterior registrado na edição de 1971. Naquela ocasião, as equipes dividiram o Grupo 3 do torneio em um formato, onde apenas o líder de cada chave avançava de fase.

Como era o mundo em 1971

Em 1971, a internet ainda não existia para a população, os telefones celulares eram apenas projetos experimentais e os computadores ocupavam salas inteiras. Foi também naquele ano que a Intel lançou o 4004, considerado o primeiro microprocessador comercial do mundo, uma invenção que abriu caminho para os computadores pessoais e os smartphones que conhecemos hoje. A exploração espacial estava em alta. Em fevereiro, a missão Apollo 14, da NASA, levou astronautas à superfície da Lua, apenas dois anos depois da histórica chegada do homem ao satélite natural terrestre. A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética era um dos principais símbolos da Guerra Fria. No cenário político, o planeta acompanhava os desdobramentos da Guerra do Vietnã, enquanto os chamados Pentagon Papers revelavam documentos secretos sobre o envolvimento dos Estados Unidos no conflito. O ano também ficou marcado pela independência de Bangladesh, que surgiu após uma guerra contra o Paquistão e alterou o mapa do sul da Ásia. Na cultura, grandes artistas dominavam as paradas. Os Beatles haviam se separado recentemente, enquanto nomes como John Lennon, Led Zeppelin e The Rolling Stones estavam entre os protagonistas da música mundial. Em 1971, Lennon lançou a canção "Imagine", que viria a se tornar uma das mais famosas da história. No futebol, o Brasil ainda vivia a ressaca positiva do tricampeonato conquistado na Copa do Mundo de 1970, no México. Pelé seguia em atividade pelo Santos, e o Campeonato Brasileiro dava seus primeiros passos. Foi nesse contexto que Palmeiras e Fluminense cruzaram caminhos na Libertadores pela última vez.

O primeiro embate daquela campanha ocorreu em 29 de janeiro de 1971, no Estádio do Pacaembu. O Fluminense, que entrou na competição credenciado pelo título do Campeonato Brasileiro do ano anterior, impôs seu jogo e venceu o Palmeiras — então vice-campeão nacional — por 2 a 0, com dois gols de Flávio marcados ainda no primeiro tempo, largando na frente na disputa direta pela liderança.

A reação do Palmeiras no Maracanã em 1971

Após o revés em casa, o Palmeiras reagiu prontamente na fase de grupos, superando os adversários venezuelanos Galícia e Deportivo Itália para manter viva a luta pela classificação. Com o regulamento estreito da época, a definição do grupo ficou para o segundo turno, culminando no decisivo confronto disputado no dia 10 de março de 1971, em um Maracanã lotado.

O Fluminense entrou em campo precisando apenas de um empate para garantir a vaga na semifinal. A partida começou favorável aos cariocas, que abriram o placar com um gol de Samarone. No entanto, o Verdão demonstrou poder de reação e virou o marcador para 3 a 1, com gols de César Maluco, Héctor Silva e Pio.

Com o triunfo em solo carioca, o Palmeiras chegou aos 10 pontos e encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo 3, deixando o Tricolor na segunda posição com oito pontos. Na fase seguinte, o clube paulista integrou o triangular semifinal, mas acabou superado pelo Nacional do Uruguai, que viria a conquistar o título daquela edição sobre o Estudiantes. Agora, em 2026, a história ganha um novo capítulo com peso máximo na briga pelo título continental.

Calendário da semifinal: Datas, locais e a reta final da Libertadores

A Conmebol já definiu a programação básica para o aguardado confronto brasileiro nas semifinais da Copa Libertadores de 2026. O jogo de ida do clássico interestadual entre Fluminense e Palmeiras será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com partidas previstas para os dias 13 ou 14 de outubro de 2026, com horário exato ainda a ser detalhado pela entidade.

A decisão da vaga para a grande final ocorrerá na semana seguinte, no jogo de volta programado para os dias 20 ou 21 de outubro de 2026, com mando de campo do Palmeiras no Nubank Parque, em São Paulo. O vencedor deste embate sul-americano avançará para disputar o título máximo do continente na decisão agendada para o dia 28 de novembro em Montevidéu.

Quando foi o último confronto entre Palmeiras e Fluminense na Libertadores?

As equipes não se enfrentavam na competição desde a fase de grupos da edição de 1971.

Quem levou a melhor no duelo de 1971?

Na fase de grupos daquele ano, o Palmeiras garantiu a classificação após vencer o confronto direto no Maracanã, eliminando o Fluminense.

Qual é o contexto do novo encontro em 2026?

Os clubes medem forças na fase semifinal da atual edição da Copa Libertadores.

Como funcionava o regulamento da Libertadores em 1971?

Naquela época, apenas o primeiro colocado de cada grupo avançava diretamente para a fase semifinal do torneio.