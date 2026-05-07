Mirassol x LDU: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

MIRASSOL, BRAZIL - OCTOBER 15: Reinaldo of Mirassol celebrates after scoring the team's second goal during a Brasileirao 2025 match between Mirassol and Internacional at Estadio Municipal Jose Maria de Campos Maia on October 15, 2025 in Mirassol, Brazil. (Photo by Raphael Marques/Sports Press Photo/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05h00.

Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, 7, às 19h (de Brasília), no estádio Maião, pela 4ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores.

Grupo G tem disputa embolada pela liderança

O Grupo G apresenta um cenário de forte equilíbrio após três rodadas. LDU, Lanús e Mirassol somam seis pontos cada, dividindo a liderança da chave, enquanto o Always Ready ainda não pontuou.

O Mirassol aparece entre os líderes com duas vitórias e uma derrota, tendo marcado três gols e sofrido dois. Atuando em casa, a equipe paulista tenta aproveitar o confronto direto para assumir a ponta isolada do grupo.

LDU tenta manter regularidade fora de casa

A LDU também soma seis pontos, com campanha idêntica à dos concorrentes diretos. A equipe equatoriana marcou três gols e sofreu apenas um, apresentando uma das defesas mais sólidas da chave.

No confronto entre as equipes na rodada anterior, o Lanús venceu a LDU por 1 a 0, resultado que deixou o grupo ainda mais equilibrado. Agora, o time equatoriano busca recuperação para seguir na briga pela liderança.

Onde assistir Mirassol x LDU ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Paramount+.

Que horas é o jogo Mirassol x LDU hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).

