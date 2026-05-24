Juventus x Torino: horário, onde assistir e cenário do jogo

(Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 24 de maio de 2026 às 05h00.
Torino e Juventus se enfrentam neste domingo, 24, às 15h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim, pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano.
A Juventus ocupa a 6ª colocação da Serie A, com 68 pontos em 37 jogos. A equipe soma 19 vitórias, 11 empates e sete derrotas, com 59 gols marcados e 32 sofridos, saldo de +27 e aproveitamento de 61%.
Na última rodada, a Juve perdeu por 2 a 0 para a Fiorentina e chega pressionada para o clássico. O clube ainda disputa posição em zona de classificação europeia em uma reta final apertada da tabela italiana.
O Torino aparece na 12ª posição, com 44 pontos. A campanha tem 12 vitórias, oito empates e 17 derrotas, além de 42 gols marcados e 61 sofridos.
Na rodada passada, a equipe foi derrotada pelo Cagliari por 2 a 1. Sem chances de classificação continental e distante do rebaixamento, o time apenas encerra sua participação na temporada.
A partida terá transmissão da CazéTV e Disney+.
O confronto acontece às 15h45 (de Brasília).