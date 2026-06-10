Paraná Pesquisas: Alvaro Dias lidera disputa ao Senado no Paraná

O ex-governador Alvaro Dias (MDB) lidera a disputa por uma das vagas ao Senado pelo Paraná com 37,7% das intenções de voto, segundo pesquisa da Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 9.

Em seguida estão Deltan Dallagnol (Novo), com 28,1%, Gleisi Hoffmann (PT), com 25,2%, Filipe Barros (PL), com 24,2%, e Alexandre Curi (Republicanos), com 23,4%.

Cristina Graeml (PSD), com 13,1%, e Dr. Rosinha (PT), com 7,6%, completam a lista. Os votos em branco, nulos ou em nenhum candidato somam 7,3%, enquanto 4,9% não souberam responder.

O levantamento também simulou um segundo cenário sem Alvaro Dias. Nesse cenário, Deltan Dallagnol aparece com 30,5%, seguido de Filipe Barros, com 30,0%, e Alexandre Curi, com 28,9%. Gleisi Hoffmann registra 27,9% e Cristina Graeml, 17,4%. Dr. Rosinha aparece com 11,6% e Hauly com 4,7%.

No terceiro cenário testado, Filipe Barros lidera com 40,3%, seguido por Deltan Dallagnol, com 36,4%, Gleisi Hoffmann, com 30,5%, e Dr. Rosinha, com 18,3%. Os demais candidatos ficam abaixo de 10%.

Rejeição ao Senado

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos ao Senado, permitindo múltiplas respostas. Gleisi Hoffmann lidera a rejeição com 45,1%, seguida de Dr Rosinha, com 12,1%, e Alvaro Dias, com 12,0%.

Deltan Dallagnol aparece com 11,7%, Filipe Barros com 7,9%, Cristina Graeml com 7,0%, Hauly com 6,7% e Alexandre Curi com 6,4%. Entre os entrevistados, 14,5% não souberam responder à pergunta sobre rejeição e 7,2% afirmaram que poderiam votar em todos os nomes.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores em 56 municípios do Paraná entre os dias 7 e 9 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-06978/2026.