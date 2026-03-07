Juventus x Pisa: onde assistir, horário e prováveis escalações

Esporte

Juventus recebe o Pisa em Turim buscando seguir na briga por Champions; visitante ainda não ganhou em 2026

Juventus: equipe de Turim busca encostar no G5 da Calcio

Publicado em 7 de março de 2026 às 10h59.

A Juventus enfrenta o Pisa neste sábado, 7 de março, às 16h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Como vem a Juventus para o confronto

A Juventus chega para a rodada mirando a parte de cima da tabela. Na sexta colocação, a Velha Senhora tem 47 pontos e tenta manter regularidade em casa para seguir no bloco de competições europeias. 

Como vem o Pisa para o confronto

O Pisa, por sua vez, encara o duelo como oportunidade de pontuar fora de casa diante de um gigante do Calcio. A equipe ainda não venceu em 2026 e é vice-lanterna da competição.

Onde assistir Juventus x Pisa ao vivo

A partida terá transmissão no Disney+.

Prováveis escalações

Juventus (Técnico: Luciano Spalleti)

Di Gregorio; Weah, Gatti, Bremer e Cambiaso; Locatelli, Rabiot e Koopmeiners; Chiesa, Vlahovic e Yildiz. 

Pisa (Técnico: Oscar Hiljemark)

Semper; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli e Calabresi; Marin, Nagy e Veloso; Valoti, Arena e Moreo. 

