Juventus x Pisa: onde assistir, horário e prováveis escalações

Juventus: equipe de Turim busca encostar no G5 da Calcio (Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 7 de março de 2026 às 10h59.
A Juventus enfrenta o Pisa neste sábado, 7 de março, às 16h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.
A Juventus chega para a rodada mirando a parte de cima da tabela. Na sexta colocação, a Velha Senhora tem 47 pontos e tenta manter regularidade em casa para seguir no bloco de competições europeias.
O Pisa, por sua vez, encara o duelo como oportunidade de pontuar fora de casa diante de um gigante do Calcio. A equipe ainda não venceu em 2026 e é vice-lanterna da competição.
A partida terá transmissão no Disney+.
Juventus (Técnico: Luciano Spalleti)
Di Gregorio; Weah, Gatti, Bremer e Cambiaso; Locatelli, Rabiot e Koopmeiners; Chiesa, Vlahovic e Yildiz.
Pisa (Técnico: Oscar Hiljemark)
Semper; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli e Calabresi; Marin, Nagy e Veloso; Valoti, Arena e Moreo.