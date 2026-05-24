Esporte

Cruzeiro x Chapecoense: veja horário e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo, 24, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Matheus Pereira, do Cruzeiro: equipe enfrenta Chapecoense neste domingo, 24 (Pedro Vilela/Getty Images)

Matheus Pereira, do Cruzeiro: equipe enfrenta Chapecoense neste domingo, 24 (Pedro Vilela/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 24 de maio de 2026 às 05h23.

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam neste domingo, 24, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

O duelo reúne duas equipes pressionadas na tabela. O Cruzeiro ocupa a 13ª colocação, com 20 pontos, enquanto a Chapecoense aparece na lanterna do campeonato, com apenas nove pontos conquistados.

Como chegam os times para o confronto?

O Cruzeiro iniciou a rodada apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. A equipe mineira soma cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas no Brasileirão.

A Chapecoense ocupa a 20ª e última posição do Campeonato Brasileiro, com apenas nove pontos em 15 partidas.

A única vitória da equipe catarinense aconteceu na estreia, diante do Santos. Desde então, o clube soma seis empates e oito derrotas.

Onde assistir Cruzeiro x Chapecoense ao vivo?

A partida terá transmissão do Amazon Prime Video.

Que horas é o jogo Cruzeiro x Chapecoense hoje?

O jogo acontece às 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Cruzeiro
Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Gerson, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Luis Sinisterra e Kaio Jorge.

Chapecoense
Rafael Santos; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Vinícius e Walter Clar; Rafael Carvalheira, João Vítor e Giovanni Augusto (João Carlos); Ítalo e Neto Pessoa (Bolasie).

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