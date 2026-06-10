Guardou o álbum antigo? Algumas figurinhas da Copa podem valer milhares de reais

Para muitos torcedores, colecionar figurinhas da Copa do Mundo sempre foi uma brincadeira. Para outros, acabou se transformando em um investimento inesperado.

Ao longo das décadas, alguns cromos lançados pela Panini e por outras editoras se tornaram itens extremamente valiosos, alcançando preços comparáveis aos de carros.

Pelé é o rei também entre os colecionadores

Nenhuma figurinha de Copa é tão simbólica quanto a de Pelé. Os cromos produzidos durante os primeiros anos da carreira do Rei do Futebol estão entre os mais procurados do planeta. Dependendo da edição e do estado de conservação, exemplares podem ultrapassar a marca dos R$ 100 mil em negociações internacionais.

A raridade é explicada pelo tempo, pela dificuldade de encontrar unidades intactas e pela importância histórica do jogador.

Maradona também virou objeto de desejo

Outro nome que costuma aparecer entre as figurinhas mais valiosas é Diego Maradona. Os cromos lançados durante os anos 1980, especialmente aqueles relacionados às Copas do Mundo disputadas pelo argentino, estão entre os mais procurados do mercado.

Após a morte do ídolo, em 2020, houve uma valorização significativa desses itens, impulsionada pelo aumento da procura de colecionadores.

Messi entrou para a lista

A geração atual também já tem peças valiosas. Figurinhas raras de Lionel Messi lançadas antes do título da Copa de 2022 tiveram forte valorização após a conquista do Mundial no Catar. Em alguns casos, os preços multiplicaram diversas vezes em poucos anos.

O mesmo fenômeno aconteceu com cromos especiais de Cristiano Ronaldo, especialmente aqueles produzidos em tiragens limitadas.

Nem toda figurinha antiga vale muito

Uma crença comum entre colecionadores é imaginar que qualquer figurinha antiga tem alto valor. Na prática, não funciona assim.

A maioria dos cromos produzidos em larga escala continua valendo pouco no mercado. O que realmente faz a diferença é a combinação entre raridade, conservação e relevância histórica do atleta.

Por isso, encontrar uma figurinha de 30 ou 40 anos atrás não significa automaticamente estar diante de uma fortuna.

As Legends de 2026 podem seguir o mesmo caminho?

É cedo para afirmar, mas alguns especialistas acreditam que sim. Os cromos dourados da categoria Legends já surgiram como itens escassos desde o lançamento. Caso jogadores como Vinícius Júnior, Mbappé, Haaland ou Lamine Yamal construam legados históricos, essas figurinhas podem se tornar peças muito mais valiosas nas próximas décadas.

Atualmente, essas figurinhas já estão sendo comercializadas por altos valores. Cromos dourados de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram negociadas por aproximadamente R$ 500 em um leilão online realizado no Brasil. Já figurinhas de Vinícius Júnior, Mbappé e Haaland também ultrapassaram facilmente a casa dos R$ 300.