Mercado Livre investe US$ 4,6 bilhões e mira expansão no México

O secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, anunciou um investimento de US$ 4,6 bilhões realizado pelo Mercado Livre no país, como parte das diretrizes do Plano México para 2026. Durante o anúncio, a presidente Claudia Sheinbaum Pardo informou que o aporte financeiro da companhia integra o cronograma de investimentos corporativos previstos para o período.

De acordo com Pedro Rivas Butcher, diretor-geral do Mercado Pago no México, o montante representa a maior cifra anual da história da companhia no país, o que equivale a um crescimento de 35% em relação ao total investido no ano anterior.

Butcher afirmou que a decisão se baseia no volume de usuários, empreendedores e pequenas e médias empresas (PMEs) que utilizam a plataforma de comércio eletrônico e a divisão de serviços financeiros do grupo para transações comerciais e acesso a linhas de crédito.

Os recursos serão direcionados ao desenvolvimento tecnológico, à expansão da infraestrutura logística, à ampliação da oferta de serviços financeiros e ao posicionamento das marcas no mercado local. O plano de expansão projeta a manutenção de 36 mil empregos diretos existentes e a abertura de 8.500 novas vagas de trabalho.

Expansão regional

O anúncio consolida o México como um dos principais vetores de crescimento para a companhia na América Latina, dividindo a liderança em receita e volume de transações com a operação brasileira.

Analistas de mercado apontam que a expansão de capital no país responde à crescente demanda por digitalização de pagamentos e pela descentralização logística, necessária para reduzir os prazos de entrega em território mexicano face à concorrência global de e-commerce.

A divisão de fintech, operada pelo Mercado Pago, tem registrado taxas consecutivas de expansão na concessão de crédito a pessoas físicas e microempreendedores na região. A destinação de parte do aporte para esta infraestrutura visa mitigar o custo de captação e ampliar a base de clientes em um mercado que ainda apresenta índices expressivos de desbancarização.

Listada na Nasdaq, a companhia opera um modelo de negócios integrado que combina a plataforma de marketplace à sua divisão de serviços financeiros, o Mercado Pago. O foco declarado da empresa envolve a digitalização de processos e a oferta de serviços financeiros para pequenas e médias empresas, além da expansão da infraestrutura de logística e de concessão de crédito na região.