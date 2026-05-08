Torino x Sassuolo: que horas e onde assistir ao jogo da Série A

O duelo acontece no Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim, e é válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano

Torino: clube joga nesta sexta-feira, 8 (Anadolu / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Publicado em 8 de maio de 2026 às 05h36.

Torino e Sassuolo se enfrentam nesta sexta-feira, 8, pela Série A.

O duelo acontece no Stadio Olimpico Grande Torino, em Turim, e é válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. O Torino vem de derrota para a Udinese e tenta se recuperar na reta final da temporada. O Sassuolo chega embalado após vitória expressiva sobre o AC Milan na rodada anterior, ocupando a 10ª colocação com 49 pontos.

Que horas assistir ao Torino x Sassuolo?

A partida acontece às 15h45, do horário de Brasília, nesta sexta-feira, 8.

Onde assistir ao Torino x Sassuolo?

O jogo será transmitido pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

