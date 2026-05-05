Juventud x Atlético-MG: horário, onde assistir e cenário do jogo

Juventud e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, 5, às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela 4ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.

Juventud tenta manter boa fase no grupo

O Juventud ocupa a segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos conquistados em três jogos. A equipe soma uma vitória, um empate e uma derrota, além de ter marcado seis gols e sofrido três.

Na rodada anterior, o time uruguaio teve atuação dominante ao vencer o Puerto Cabello por 4 a 0.

Atlético-MG busca recuperação após derrota

O Atlético-MG aparece com três pontos e ocupa a terceira colocação do grupo, após somar uma vitória e duas derrotas nas três primeiras rodadas. A equipe marcou três gols e sofreu quatro até aqui.

Na última rodada, o time mineiro foi superado pelo Cienciano por 1 a 0, fora de casa, e agora tenta reagir para seguir na briga por classificação.

Onde assistir Juventud x Atlético-MG ao vivo?

A partida terá transmissão pela plano Premium do Disney+.

Que horas é o jogo Juventud x Atlético-MG hoje?

O confronto acontece às 19h (de Brasília).