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Sporting Cristal x Palmeiras: horário e onde assistir ao vivo

Partida acontece no Peru e é valida pela fase de grupos do torneio

Sporting Cristal x Palmeiras: clubes se enfrentam nesta terça-feira, 5 ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))

Sporting Cristal x Palmeiras: clubes se enfrentam nesta terça-feira, 5 ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 06h01.

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Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 5, pela Libertadores.

O duelo, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, é válido pela fase de grupos e vale a liderança do Grupo F. O Sporting Cristal lidera com seis pontos, enquanto o Palmeiras aparece logo atrás, com cinco.

Na rodada anterior, o time peruano venceu o Junior Barranquilla por 2 a 0. Já o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño. No jogo de ida, a equipe brasileira venceu por 2 a 1.

Que horas assistir à Sporting Cristal x Palmeiras

A partida acontece às 19h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 5.

Onde assistir à Sporting Cristal x Palmeiras

O jogo será transmitido pelo Paramount+ (streaming).

Prováveis escalações

Sporting Cristal

Enríquez; González, Abram, Pósito e F. Lora; Cazonatti, Sabedoria e Cuenca; Benavente, Santana e Felipe Vizeu.

Técnico: José Ricardo Mannarino.

Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

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