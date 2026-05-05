Sporting Cristal x Palmeiras: horário e onde assistir ao vivo

Sporting Cristal x Palmeiras: clubes se enfrentam nesta terça-feira, 5 ((Foto: William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images))
Estagiária de jornalismo
Publicado em 5 de maio de 2026 às 06h01.
Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, 5, pela Libertadores.
O duelo, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, é válido pela fase de grupos e vale a liderança do Grupo F. O Sporting Cristal lidera com seis pontos, enquanto o Palmeiras aparece logo atrás, com cinco.
Na rodada anterior, o time peruano venceu o Junior Barranquilla por 2 a 0. Já o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Cerro Porteño. No jogo de ida, a equipe brasileira venceu por 2 a 1.
A partida acontece às 19h, do horário de Brasília, nesta terça-feira, 5.
O jogo será transmitido pelo Paramount+ (streaming).
Enríquez; González, Abram, Pósito e F. Lora; Cazonatti, Sabedoria e Cuenca; Benavente, Santana e Felipe Vizeu.
Técnico: José Ricardo Mannarino.
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur Gabriel; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Jhon Arias; Ramón Sosa e Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira.