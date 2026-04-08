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Puerto Cabello x Atlético-MG: horário, onde assistir e prováveis escalações

Galo estreia na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, na Venezuela, buscando manter bom momento na temporada

Galo: time mineiro chega à Copa Sul-Americana nesta semana (Getty Images)

Galo: time mineiro chega à Copa Sul-Americana nesta semana (Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de abril de 2026 às 06h16.

Puerto Cabello e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 23h, horário de Brasília, no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

As equipes fazem parte do Grupo B, que também conta com Juventud de Las Piedras, do Uruguai, e Cienciano, do Peru.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG chega embalado para o confronto. Na última edição da Sul-Americana, o Galo foi o vice-campeão do torneio e volta com sede de vitória.

O time comandado por Eduardo Domínguez venceu as duas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro, contra Chapecoense e Athletico Paranaense.

Mesmo com o bom momento, o treinador indicou que poderá preservar alguns jogadores devido ao desgaste físico da sequência de jogos. Atletas como Hulk, Renan Lodi, Reinier, Tomás Cuello e Ruan Tressoldi podem ser poupados.

Como chega o Puerto Cabello

O Puerto Cabello chega para a estreia após derrota para o Deportivo Táchira no fim de semana. A equipe faz campanha apenas regular no campeonato nacional e tenta surpreender na competição continental.

O técnico Eduardo Sarago deve manter a base do time que vem atuando nas últimas partidas.

Onde assistir Puerto Cabello x Atlético-MG ao vivo pela Sul-Americana?

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (plano premium).

Que horas é o jogo Puerto Cabello x Atlético-MG hoje?

O confronto começa às 23h (de Brasília).

Prováveis escalações

  • Puerto Cabello (técnico: Eduardo Sarago)
    • Romero; Ramos, Meléndez, Bortagaray e Pablo Lima; González, Vargas, Castillo, Marchán e Flores; Pernía.
  • Atlético-MG (técnico: Eduardo Domínguez)
    • Everson; Preciado, Lyanco, Vitor Hugo e Kauã Pascini; Alexsander, Tomás Pérez, Gustavo Scarpa, Bernard e Dudu; Cassierra.
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