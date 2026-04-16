Atlético-MG x Juventud: horário, onde assistir e prováveis escalações

Atlético-MG x Juventud se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 19h, na Arena MRV. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

O Galo busca sua primeira vitória no torneio. Na estreia, a equipe de Eduardo Domínguez perdeu para o modesto Puerto Cabello, na Venezuela. Agora, com o apoio da torcida, vai buscar seus primeiros três pontos do torneio.

Já o Juventud empatou com o Cienciano, do Peru, na estreia,

Como chega o Atlético-MG para o confronto

Na oitava posição do Brasileirão, o Galo vive uma temporada de altos e baixos e ainda não conseguiu encontrar um estilo de jogo sob o comando de Eduardo Domínguez.

Na última rodada do Brasileirão, perdeu por 1 a 0 para o Santos e quer se reerguer diante do Juventud. Para isso, não terá os meias Patrick e Índio, com lesão no joelho direito, além do atacante Alan Minda, em recuperação de problema na coxa.

Como chega o Juventud para o confronto

Já o Juventud é o 15º do Campeonato Uruguaio, ocupando a penúltima posição do torneio. Na última rodada do torneio local, venceu o Progreso por 1 a 0.

Para o duelo contra o Galo, o time não chegará com baixas relevantes no plantel e deve utilizar a base que vem jogando no Campeonato Uruguaio.

Onde assistir a Atlético-MG x Juventud

O duelo entre Atlético-MG x Juventud terá transmissão da ESPN e Disney+ Premium.

Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Lyanco, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Tomáz Pérez e Vitor Hugo; Reinier, Cuello e Hulk.

Juventud (Técnico: Sergio Blanco)

Sosa; Pernicone, Morosini Pereira, Mas e Mujica; Roldán, Cecchini e Pérez; Pereiro, Cruz e Mimbacas.