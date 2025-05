Justiça afasta novamente Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF nesta quinta-feira. O magistrado nomeou um dos vice-presidentes, Fernando Sarney, como "interventor" e determinou que ele deve convocar eleições "o mais rápido possível".

O caso voltou para a Justiça do Rio por ordem do ministro do STF, Gilmar Mendes. No último dia 7, ele negou o afastamento imediato de Ednaldo, mas determinou que o caso fosse enviado para o TJ do Rio para "apuração imediata e urgente... dos fatos narrados nas petições". Com isso, o desembargador tomou a decisão nesta quinta.

Esta é a segunda vez que o TJ do Rio destitui Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. A primeira vez aconteceu em dezembro de 2023. Na ocasião, um mês depois, o cartola voltou ao comando da entidade por decisão de Gilmar Mendes.

Acusação

Na semana passada, dois pedidos foram feitos ao STF para saída de Ednaldo da CBF. A deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) e de um dos atuais vice-presidentes da CBF, Fernando Sarney, falaram que a assinatura do Coronel Nunes, ex-presidente da entidade, foi falsificada em acordo do início deste ano. Há também um laudo pericial indicando que a assinatura não é verdadeira.