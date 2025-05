Giro do dia: Marfrig faz oferta por BRF, BB decepciona e Buffett zera posição no Nubank

Perdeu o que de mais importante aconteceu nesta quinta-feira? Aqui, você vai encontrar os principais assuntos desse 15 de maio de 2025.

Confira nosso Giro do dia sobre a proposta da Marfrig pela fatia que ainda resta da BRF, o balanço do Banco do Brasil que decepcionou o mercado, a saída completa da Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, do Nubank, a nova regra sobre cidadania italiana e a Justiça afasta novamente Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF.

Marfrig faz proposta por fatia restante da BRF (BRFS3) e desenha fusão

A dona da Sadia e da Perdigão garantiu à Marfrig acesso a outro mercado, o de aves e suínos (Germano Lüders/Exame)

A Marfrig anunciou nesta quinta-feira uma oferta para comprar integralmente a BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão. A união cria uma empresa de receita líquida consolidada de R$ 152 bilhões nos últimos 12 meses e com 38% do portfólio de produtos processados. A nova empresa, batizada de MBRF Global Foods, reunirá a operação de proteína bovina da Marfrig, os negócios de aves e suínos da BRF e a americana National Beef.

Banco do Brasil decepciona: lucro cai 20,7% e frustra mercado

O Banco do Brasil (BBAS3) reportou um lucro líquido ajustado de R$ 7,37 bilhões no primeiro trimestre de 2025, uma queda de 20,7% na comparação anual. O resultado ficou bem abaixo das projeções do mercado, frustrando investidores.

O consenso da Bloomberg esperava R$ 9,10 bilhões, enquanto analistas do BTG Pactual e do Itaú BBA projetavam R$ 9,6 bilhões e R$ 9 bilhões, respectivamente.

Berkshire Hathaway vende US$ 500 milhões em ações e zera posição em Nubank

A Berkshire Hathaway, holding de Warren Buffett, zerou sua posição no Nubank no primeiro trimestre de 2025, encerrando um investimento que começou antes do IPO do banco digital, em 2021.

A saída foi revelada em formulário enviado nesta quinta-feira (15) à SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA.

Nova lei da cidadania italiana é aprovada: entenda o que muda

Passaporte italiano (Salvatore Laporta/KONTROLAB /LightRocket/Getty Images)

O Senado italiano aprovou nesta quinta-feira a nova lei que altera as regras para concessão da cidadania por descendência, com impacto direto para brasileiros. A norma encerra o reconhecimento automático da chamada cittadinanza per sangue para bisnetos, trinetos e gerações posteriores, o que muda drasticamente o cenário para quem planejava trabalhar ou estudar legalmente na Europa.

Justiça afasta novamente Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF nesta quinta-feira. O magistrado nomeou um dos vice-presidentes, Fernando Sarney, como "interventor" e determinou que ele deve convocar eleições "o mais rápido possível".

Esta é a segunda vez que o TJ do Rio destitui Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF. A primeira vez aconteceu em dezembro de 2023. Na ocasião, um mês depois, o cartola voltou ao comando da entidade.