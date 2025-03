Após fracasso nas Eliminatórias, CBF demite Dorival Júnior da seleção; veja quem deve substituí-lo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu Dorival Júnior do cargo de técnico da seleção brasileira. A decisão será oficializada nesta sexta-feira, 28, em uma reunião na sede da entidade, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Ednaldo Rodrigues.

Segundo informações do UOL, a reunião servirá para avaliar o trabalho do treinador, mas sem chances de reverter a decisão. Rodrigo Caetano, diretor de seleções desde fevereiro de 2024, também participará do encontro.

Dorival Júnior assumiu a seleção em janeiro de 2024, depois de deixar o São Paulo, e tinha contrato até o fim da Copa do Mundo de 2026. No entanto, os resultados não atenderam às expectativas, e a goleada por 4 a 1 para a Argentina, na última terça-feira, 25, no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, foi o estopim para a decisão.

Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, com 21 pontos. Os seis primeiros garantem vaga direta para a Copa de 2026, enquanto o sétimo disputará uma repescagem.

Sob o comando de Dorival, a seleção disputou 16 partidas, obtendo sete vitórias, sete empates e duas derrotas, com 25 gols marcados e 17 sofridos. Além das Eliminatórias, o time também disputou a Copa América de 2024, mas foi eliminado pelo Uruguai nas quartas de final.

Quem será o novo técnico da seleção?

Por enquanto, não há definição sobre quem será o substituto de Dorival. A escolha será feita por Ednaldo Rodrigues, que foi reeleito por aclamação, nesta segunda-feira, para comandar a CBF até 2030.

Como foi a jornada de Dorival na CBF?

Com 62 anos, Dorival assumiu a seleção em 10 de janeiro de 2024, substituindo Fernando Diniz. Desde a sua chegada, o técnico teve sete vitórias, sete empates e duas derrotas. O desempenho envolve apenas 25 gols marcados, enquanto a defesa teve um desempenho ruim, sofrendo 17 gols.

Na única competição oficial que disputou, a Copa América de 2024, o Brasil não teve bom desempenho. Avançou para as quartas de final com cinco pontos em três jogos na fase de grupos, mas foi eliminado após um empate sem gols com o Uruguai e derrota nos pênaltis. No jogo contra os uruguaios, a seleção jogou com um a mais por 20 minutos, após a expulsão de Nández.

Nas Eliminatórias, o aproveitamento também foi insatisfatório, com apenas 50%. A seleção conquistou 21 pontos em 42 possíveis, marcando 20 gols e sofrendo 16. Atualmente, ocupa a quarta colocação, com 10 pontos a menos que a líder Argentina, já classificada para o Mundial de 2026.

Durante seu período à frente da seleção, Dorival convocou 58 jogadores, promoveu 19 estreias e teve de administrar 21 cortes.