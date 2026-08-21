Quem é Miguel Carvalho, brasileiro campeão europeu pela Espanha que reforça a Chapecoense

A Chapecoense acertou a contratação de Miguel Carvalho, meia-atacante de 21 anos que, apesar de ter nascido no Brasil, construiu toda a formação no futebol espanhol e chegou a defender a seleção do país europeu.

Natural de Curvelo, em Minas Gerais, Carvalho passou pelas categorias de base de Barcelona e Espanyol antes de iniciar a carreira profissional. Agora, terá a primeira experiência no futebol brasileiro.

O jogador pertence ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, e chega à Chapecoense por empréstimo até dezembro de 2027. O acordo prevê ainda uma opção de compra dos direitos econômicos. O vínculo do atleta com o clube saudita é válido até junho de 2028.

Revelado no futebol espanhol

Apesar da origem brasileira, Miguel Carvalho cresceu esportivamente na Espanha. O meia passou pela base do Barcelona e depois se transferiu para o Espanyol, clube pelo qual chegou ao futebol profissional.

Pelo time catalão, disputou 65 partidas e marcou quatro gols. Canhoto atua principalmente como meia-atacante e também pode desempenhar outras funções no setor ofensivo.

Entre suas características estão a movimentação entre as linhas, a qualidade técnica e a capacidade de participar da construção das jogadas.

Carvalho também escolheu representar a Espanha nas seleções de base. O jogador passou pelas categorias Sub-17, Sub-19 e Sub-21.

O principal título da carreira veio em 2024, quando fez parte da seleção espanhola campeã do Europeu Sub-19. No ano seguinte, foi promovido à equipe Sub-21 e marcou em sua estreia, diante da Noruega.

Primeira oportunidade no futebol brasileiro

A trajetória de Carvalho ganhou um novo capítulo em janeiro de 2025, quando deixou o futebol espanhol para assinar com o Al-Qadsiah.

Sem espaço imediato no clube saudita, o meia passou por empréstimos. Primeiro, defendeu o Mérida, da Espanha, onde disputou 16 jogos e marcou um gol. Depois, atuou pelo Al-Hazem, também da Arábia Saudita.

De volta ao Al-Qadsiah em julho deste ano, Carvalho foi liberado para procurar um novo clube por não estar nos planos do técnico Brendan Rodgers.