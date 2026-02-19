Jogos Olímpicos de Inverno: programação e horários desta quinta, 19

A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 nesta quinta-feira, 19, reúne finais e etapas decisivas ao longo do dia, com provas que vão desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde. O cronograma começa cedo, a partir das 5h05, e inclui disputas valendo medalha.

Entre os principais destaques do dia estão a final do combinado nórdico sprint por equipes, as decisões do esqui estilo livre no aerials masculino e as partidas do hóquei no gelo feminino, com disputa de bronze e final valendo ouro. A agenda também inclui semifinais no curling masculino e eventos de patinação no gelo.

No Brasil, a transmissão ao vivo pode ser acompanhada pela Cazé TV e pelo ge TV.

Curling abre o dia e semifinais movimentam a tarde

O dia começa com quatro jogos do curling masculino às 5h05, todos válidos pela fase preliminar. Mais tarde, às 15h05, o calendário traz duas semifinais, com confrontos ainda a definir.

No curling feminino, a programação concentra quatro partidas às 10h05, também pela fase preliminar, com jogos entre Canadá, Coreia do Sul, Suíça, Estados Unidos, Japão, China, Grã-Bretanha e Itália.

Provas decisivas

O combinado nórdico terá a final do sprint por equipes dividida em duas partes: salto às 6h00 e cross-country às 10h00. A modalidade reúne etapas diferentes no mesmo dia e costuma ter definição concentrada no período da manhã.

No esqui estilo livre, o halfpipe masculino terá eliminatórias às 6h30 e 7h27. Já o aerials masculino inicia com eliminatórias às 7h00 e 7h45, e segue com final a partir das 10h00, com saltos programados ao longo da manhã.

O calendário também inclui eliminatórias do halfpipe feminino no período da tarde, com corridas às 15h30 e 16h27.

No esqui-alpinismo, o sprint feminino começa às 5h50, com baterias sucessivas, e avança para semifinais às 8h55 e 9h05. A final está marcada para 9h55. No sprint masculino, as baterias começam às 6h30 e seguem até 6h50, com semifinais às 9h25 e 9h35, e final às 10h15.

Hóquei e patinação

O hóquei no gelo feminino concentra dois jogos decisivos. Às 10h40 ocorre a disputa pela medalha de bronze, entre Suíça e Suécia. Às 15h10, Estados Unidos e Canadá se enfrentam na final valendo ouro.

A programação da quinta-feira também inclui a final do individual feminino da patinação artística no gelo, marcada para 15h00.

Na patinação de velocidade no gelo, a agenda traz a final dos 1.500m masculino, às 12h30.

Programação completa das Olimpíadas de Inverno 2026 na quinta-feira (19/02)

05h05

Curling masculino — Suécia x Chéquia (fase preliminar)

Curling masculino — Itália x Suíça (fase preliminar)

Curling masculino — China x Alemanha (fase preliminar)

Curling masculino — Noruega x Canadá (fase preliminar)

05h50 a 06h10

Esqui-alpinismo sprint feminino — eliminatórias (baterias 1, 2 e 3)

06h00

Combinado nórdico sprint por equipes — final (salto)

06h30 a 06h50

Esqui-alpinismo sprint masculino — eliminatórias (baterias 1, 2 e 3)

06h30 e 07h27

Esqui estilo livre halfpipe masculino — eliminatórias (corridas 1 e 2)

07h00 e 07h45

Esqui estilo livre aerials masculino — eliminatórias (corridas 1 e 2)

08h55 e 09h05

Esqui-alpinismo sprint feminino — semifinais

09h25 e 09h35

Esqui-alpinismo sprint masculino — semifinais

09h55

Esqui-alpinismo sprint feminino — final

10h00

Combinado nórdico sprint por equipes — final (cross-country)

Esqui estilo livre aerials masculino — final (salto 1)

10h05

Curling feminino — Canadá x Coreia do Sul (fase preliminar)

Curling feminino — Suíça x Estados Unidos (fase preliminar)

Curling feminino — Japão x China (fase preliminar)

Curling feminino — Grã-Bretanha x Itália (fase preliminar)

10h15

Esqui-alpinismo sprint masculino — final

10h30 e 11h00

Esqui estilo livre aerials masculino — final (salto 2 e decisão)

10h40

Hóquei no gelo feminino — Suíça x Suécia (bronze)

12h30

Patinação de velocidade no gelo — 1.500m masculino (final)

15h00

Patinação artística no gelo — individual feminino (final)

15h05

Curling masculino — semifinal (a definir x a definir)

Curling masculino — semifinal (a definir x a definir)

15h10

Hóquei no gelo feminino — final (ouro)

15h30 e 16h27