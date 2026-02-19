Jogos Olímpicos de Inverno: programação e horários desta quinta, 19

Olimpíadas de Inverno 2026: Edição será realizada entre 6 e 22 de fevereiro com 16 modalidades de neve e gelo (Phil Noble/Reuters)
Redatora
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 04h52.
A programação das Olimpíadas de Inverno 2026 nesta quinta-feira, 19, reúne finais e etapas decisivas ao longo do dia, com provas que vão desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde. O cronograma começa cedo, a partir das 5h05, e inclui disputas valendo medalha.
Entre os principais destaques do dia estão a final do combinado nórdico sprint por equipes, as decisões do esqui estilo livre no aerials masculino e as partidas do hóquei no gelo feminino, com disputa de bronze e final valendo ouro. A agenda também inclui semifinais no curling masculino e eventos de patinação no gelo.
No Brasil, a transmissão ao vivo pode ser acompanhada pela Cazé TV e pelo ge TV.
O dia começa com quatro jogos do curling masculino às 5h05, todos válidos pela fase preliminar. Mais tarde, às 15h05, o calendário traz duas semifinais, com confrontos ainda a definir.
No curling feminino, a programação concentra quatro partidas às 10h05, também pela fase preliminar, com jogos entre Canadá, Coreia do Sul, Suíça, Estados Unidos, Japão, China, Grã-Bretanha e Itália.
O combinado nórdico terá a final do sprint por equipes dividida em duas partes: salto às 6h00 e cross-country às 10h00. A modalidade reúne etapas diferentes no mesmo dia e costuma ter definição concentrada no período da manhã.
No esqui estilo livre, o halfpipe masculino terá eliminatórias às 6h30 e 7h27. Já o aerials masculino inicia com eliminatórias às 7h00 e 7h45, e segue com final a partir das 10h00, com saltos programados ao longo da manhã.
O calendário também inclui eliminatórias do halfpipe feminino no período da tarde, com corridas às 15h30 e 16h27.
No esqui-alpinismo, o sprint feminino começa às 5h50, com baterias sucessivas, e avança para semifinais às 8h55 e 9h05. A final está marcada para 9h55. No sprint masculino, as baterias começam às 6h30 e seguem até 6h50, com semifinais às 9h25 e 9h35, e final às 10h15.
O hóquei no gelo feminino concentra dois jogos decisivos. Às 10h40 ocorre a disputa pela medalha de bronze, entre Suíça e Suécia. Às 15h10, Estados Unidos e Canadá se enfrentam na final valendo ouro.
A programação da quinta-feira também inclui a final do individual feminino da patinação artística no gelo, marcada para 15h00.
Na patinação de velocidade no gelo, a agenda traz a final dos 1.500m masculino, às 12h30.
05h05
05h50 a 06h10
06h00
06h30 a 06h50
06h30 e 07h27
07h00 e 07h45
08h55 e 09h05
09h25 e 09h35
09h55
10h00
10h05
10h15
10h30 e 11h00
10h40
12h30
15h00
15h05
15h10
15h30 e 16h27