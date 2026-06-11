Camisa de Neymar com 'pontuação' no nome gera discussão entre torcedores

Um detalhe na camisa oficial da Seleção Brasileira personalizada com o nome de Neymar movimentou as redes sociais nesta semana. A discussão começou depois que torcedores perceberam uma diferença na grafia utilizada pela fornecedora esportiva na versão vendida ao público.

O que tem na camisa oficial de Neymar?

Na personalização oficial do uniforme, o nome do atacante aparece como "Neymar Jr.", com ponto final após a abreviação. A observação rapidamente repercutiu entre internautas, já que a forma mais conhecida usada pelo jogador ao longo da carreira é "Neymar Jr", sem o sinal de pontuação.

A comparação entre as duas versões levou muitos usuários a questionarem se havia um erro na confecção da camisa ou na escolha da personalização.

A Nike conseguiu a proeza de colocar o nome do Neymar errado na personalização pic.twitter.com/WkE42D2O1m — Gabriel (@rttxgg) June 10, 2026

Debate sobre a grafia

A publicação que destacou o detalhe viralizou e abriu espaço para uma discussão sobre a forma correta da abreviação. Parte dos torcedores classificou a inscrição como equivocada, enquanto outros apontaram que o uso do ponto é previsto pelas regras gramaticais por se tratar da abreviação de "Júnior".

O contraste entre a norma da língua portuguesa e a identidade visual adotada pelo jogador ao longo da carreira ajudou a impulsionar o debate nas plataformas digitais.

Jr. tem que ser pontuado, se não é erro de ortografia — Cultura Pop 𐚁 (@CulturaPop6) June 11, 2026

no caso a que tá errada é a que ele está usando mesmo. qualquer pessoa que entenda meio português sabe que abreviação leva ponto — o último dos emocionados (@eumichelleiro) June 11, 2026

Mas não está errado! o "JR" é uma abreviação de "Júnior", e como tal, exige ser terminada com "." - ponto final. — Kleber Augusto (@klebinho_gamby) June 11, 2026

Apesar da grande repercussão, a Nike não se pronunciou oficialmente sobre o tema até o momento.

Neymar chega à quarta Copa do Mundo

A repercussão acontece em meio à preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Neymar, embora seja um dos principais nomes do elenco, ainda não está em condição física para jogar.

Após passar por um novo exame de imagem na segunda-feira, 8, Neymar continua sem condições de participar dos treinamentos com bola ao lado do restante do elenco.

Segundo informações da ESPN, a expectativa é que o camisa 10 esteja disponível apenas para a segunda partida da Seleção na fase de grupos, marcada para o dia 19, contra o Haiti, na Filadélfia. Caso seja relacionado para o confronto diante do Marrocos, a tendência é que permaneça no banco de reservas sem ser utilizado, acompanhando os companheiros durante a partida.

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo?

O Brasil, que faz parte do Grupo C, estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (horário de Brasília). O segundo jogo será contra o Haiti, no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília). A última partida da fase de grupos será contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília).