Patinação artística: horário e onde assistir a final de hoje nas Olimpíadas de Inverno

Kaori Sakamoto, do Japão: patinadora é uma das favoritas ao ouro em Milão (Tim Clayton/Getty Images)
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06h03.
A patinação artística é destaque na programação dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026 com a final do individual feminino. A decisão acontece na patinação livre, marcada para esta quinta-feira, 19, às 15h (horário de Brasília).
A prova reúne algumas das principais atletas do ciclo olímpico, incluindo a japonesa Kaori Sakamoto, tricampeã mundial e medalhista olímpica, citada entre os nomes de maior destaque da competição.
O evento define as medalhistas da categoria e encerra a disputa feminina na modalidade. A classificação final é calculada pela soma das pontuações obtidas nas duas etapas do individual.
A final do individual feminino (patinação livre) começa às 15h desta quinta-feira, 19.
A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV e pela CazéTV.
No individual feminino, as patinadoras competem em duas etapas: programa curto e patinação livre. A classificação final é definida pela soma das notas das duas apresentações.
As pontuações são atribuídas por um painel técnico, responsável por avaliar os elementos obrigatórios, e por juízes que analisam a execução e os componentes artísticos.