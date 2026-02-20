Esporte

Jogos Olímpicos de Inverno: confira programação e horários desta sexta, 20

Agenda de sexta reúne finais e semifinais com decisões no biatlo, bobsled, curling e patinação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026

Olimpíadas de Inverno 2026: agenda começa de cedo com jogos simultâneos e segue até o fim da tarde (picture alliance / Colaborador/Getty Images)

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Os Jogos Olímpicos de Inverno 2026 entram em reta decisiva nesta sexta-feira, 20, com um dia marcado por disputas de medalha e fases eliminatórias em modalidades tradicionais de neve e gelo.

A programação começa às 6h, com eliminatórias do esqui estilo livre, e se estende até o início da noite, com finais na patinação de velocidade em pista curta. O cronograma reúne decisões importantes no biatlo masculino, no bobsled feminino, no curling, no hóquei no gelo masculino e na patinação de velocidade.

No Brasil, a transmissão ao vivo dos Jogos Olímpicos de Inverno pode ser acompanhada pela Cazé TV e pelo ge TV.

Esqui estilo livre abre o dia

A sexta-feira começa com o esqui cross feminino, que terá eliminatórias às 6h. As oitavas de final acontecem entre 8h e 8h28, seguidas pelas quartas (8h35 a 8h47), semifinais (8h54 e 8h58) e final às 9h10.

No aerials masculino, as eliminatórias estão marcadas para 6h30 e 7h15. A final começa às 9h30, com saltos decisivos ao longo da manhã e encerramento previsto para 10h30.

Já o halfpipe masculino terá eliminatórias às 6h30 e 7h27. A final será disputada em três corridas: às 15h30, 15h59 e 16h28.

Ainda pela manhã, o biatlo masculino (largada coletiva) terá final às 10h15 valendo medalha.

No curling feminino, as semifinais estão programadas para 10h05, com os confrontos entre Estados Unidos x Suíça e Canadá x Suécia. No masculino, a disputa pela medalha de bronze ocorre às 15h05.

Bobsled e hóquei movimentam a tarde

O bobsled feminino (duplas) terá final dividida em duas baterias: a primeira às 14h e a segunda, às 15h50.

No hóquei no gelo masculino, as semifinais prometem confrontos de alto nível. Canadá x Finlândia jogam às 12h40. Já Estados Unidos x Eslováquia se enfrentam às 17h10.

Patinação decide medalhas no fim do dia

A patinação de velocidade no gelo (1.500m feminino) terá final às 12h30.

Na patinação de velocidade em pista curta, o dia inclui quartas de final dos 1.500m feminino entre 16h15 e 16h40. As semifinais estão previstas para 17h02, 17h07 e 17h12. A final acontece às 18h07.

O revezamento masculino 5.000m também terá decisão na pista curta, com finais às 17h18 e 17h30.

Programação completa das Olimpíadas de Inverno 2026 – sexta-feira (20/02)

  • 06h00 — Esqui estilo livre: Esqui cross feminino (eliminatórias)
  • 06h30 — Halfpipe masculino (eliminatórias – corrida 1)
  • 06h30 — Aerials masculino (eliminatórias – corrida 1)
  • 07h15 — Aerials masculino (eliminatórias – corrida 2)
  • 07h27 — Halfpipe masculino (eliminatórias – corrida 2)
  • 08h00 a 08h28 — Esqui cross feminino (oitavas de final)
  • 08h35 a 08h47 — Esqui cross feminino (quartas de final)
  • 08h54 e 08h58 — Esqui cross feminino (semifinais)
  • 09h10 — Esqui cross feminino (final)
  • 09h30 / 10h00 / 10h30 — Aerials masculino (final)
  • 10h05 — Curling feminino: Estados Unidos x Suíça (semifinal)
  • 10h05 — Curling feminino: Canadá x Suécia (semifinal)
  • 10h15 — Biatlo: Largada coletiva masculino (final)
  • 12h30 — Patinação de velocidade no gelo: 1.500m feminino (final)
  • 12h40 — Hóquei no gelo masculino: Canadá x Finlândia (semifinal)
  • 14h00 — Bobsled duplas femininas (final – bateria 1)
  • 15h05 — Curling masculino (disputa pela medalha de bronze)
  • 15h30 / 15h59 / 16h28 — Halfpipe masculino (final)
  • 15h50 — Bobsled duplas femininas (final – bateria 2)
  • 16h15 a 16h40 — Patinação de velocidade em pista curta: 1.500m feminino (quartas de final)
  • 17h02 a 17h12 — 1.500m feminino (semifinais – pista curta)
  • 17h10 — Hóquei no gelo masculino: Estados Unidos x Eslováquia (semifinal)
  • 17h18 e 17h30 — Revezamento 5.000m masculino (final – pista curta)
  • 18h00 e 18h07 — 1.500m feminino (final – pista curta)
