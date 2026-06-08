Argentina x Islândia: qual o horário, onde assistir e cenário do amistoso

Atual campeã do mundo, a Argentina tem nesta terça-feira, 9, seu último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A equipe de Lionel Scaloni enfrenta a Islândia às 21h30 (de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, Alabama, nos Estados Unidos.

O amistoso encerra a preparação da Albiceleste para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Onde assistir Argentina x Islândia?

A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Que horas é Argentina x Islândia?

O confronto começa às 21h30 (horário de Brasília).

Como chega a Argentina?

A seleção argentina vem de vitória por 2 a 0 sobre Honduras em amistoso realizado no último fim de semana.

A partida contra a Islândia será o último teste antes da estreia na Copa do Mundo. Integrante do Grupo J, a Argentina enfrentará Argélia, Áustria e Jordânia na primeira fase do torneio.

Lionel Scaloni deve promover mudanças em relação ao time que iniciou o duelo contra Honduras. O treinador também convive com diversos problemas físicos no elenco.

Entre os jogadores que lidam com lesões ou estão em recuperação estão Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nico Paz e Julián Álvarez.

A principal dúvida continua sendo Lionel Messi. O camisa 10 segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e ainda não tem presença garantida.

Como chega a Islândia?

A Islândia não conseguiu vaga para a Copa do Mundo de 2026 e utiliza a atual Data Fifa para dar sequência ao planejamento visando o ciclo de 2030.

Na primeira partida desta janela internacional, os islandeses perderam por 1 a 0 para o Japão.

A equipe busca encerrar uma sequência sem vitórias. Nos últimos meses, empatou com Canadá e Haiti e foi derrotada por México e Japão. O último triunfo aconteceu em novembro do ano passado, quando venceu o Azerbaijão por 2 a 0.

O técnico Arnar Bergmann Gunnlaugsson não conta com o zagueiro Sverrir Ingi Ingason, que se recupera de uma lesão no tornozelo.

Retrospecto

Este será apenas o segundo confronto entre Argentina e Islândia.

O único encontro anterior aconteceu na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1. Sergio Agüero marcou para os argentinos, Alfred Finnbogason empatou para os islandeses e Messi desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Prováveis escalações

Argentina: Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Lautaro Martínez e Flaco López.

Técnico: Lionel Scaloni.

Islândia: Valdimarsson; Sampsted, Grétarsson, Magnússon e Tómasson; Gunnarsson, Jóhannesson e Haraldsson; Thorsteinsson, Gudmundsson e Gudjohnsen (ou Óskarsson).

Técnico: Arnar Bergmann Gunnlaugsson.