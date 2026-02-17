Olimpíadas de Inverno: hoje tem Brasil no Bobsled; veja horário e onde assistir

O bobsled entra em um dia decisivo para o Brasil nesta terça-feira, 17, nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milano-Cortina 2026.

A dupla Edson Bindilatti e Luís Bacca volta à pista de Cortina D’Ampezzo para disputar as baterias finais da prova masculina de 2-homens, em busca de uma vaga entre as 20 melhores equipes.

A terceira bateria começa às 15h, no horário de Brasília. As duplas classificadas avançam para a quarta e última descida, marcada para 17h05, que define o resultado final da prova.

Que horas é o bobsled do Brasil hoje?

O Brasil entra na pista às 15h desta terça-feira, 17, para a terceira bateria da prova masculina de 2-homens. A quarta bateria está prevista para 17h05, no horário de Brasília.

Onde assistir ao bobsled hoje?

A prova do bobsled masculino com participação do Brasil terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 e pelo YouTube da CazéTV.

Como está o Brasil na prova de 2-homens?

Após as duas primeiras descidas realizadas na segunda-feira, 16, Edson Bindilatti e Luís Bacca somaram o tempo de 1min53s76 e ocupam a 24ª posição entre 26 duplas.

Apenas as 20 melhores avançam para a última bateria.

Como funciona o bobsled?

O bobsled é disputado em um trenó de alta tecnologia que desce uma pista estreita e sinuosa de gelo contra o tempo.

Na prova de 2-homens, dois atletas compõem a equipe: o piloto, responsável por conduzir o veículo puxando dois anéis de direção, e o companheiro que ajuda no impulso inicial e completa o percurso no trenó.

Cada dupla realiza múltiplas descidas, e o resultado final é definido pela soma dos tempos. Ao fim da prova, um freio com dentes de metal é acionado após a linha de chegada para parar o trenó.

Nos Jogos de Inverno de Milano-Cortina 2026, as equipes fazem até quatro baterias, e apenas as 20 melhores avançam para a última descida decisiva.