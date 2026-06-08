Esporte

Brasil x EUA: onde assistir, horário e cenário do amistoso da Seleção

A seleção feminina brasileira entra em campo para enfrentar o time norte-americano

seleção brasileira de futebol feminino olimpiadas (CBF/Reprodução)

seleção brasileira de futebol feminino olimpiadas (CBF/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17h40.

A seleção brasileira feminina volta a enfrentar os Estados Unidos nesta terça-feira, 9, às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2027.

O confronto marca o segundo encontro entre as equipes nesta Data Fifa. No último sábado, o Brasil venceu as norte-americanas por 2 a 1, de virada, diante de um grande público na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde assistir Brasil x Estados Unidos?

O amistoso terá transmissão da TV Globo, Sportv e ge tv.

Que horas é Brasil x Estados Unidos?

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza.

Como chega o Brasil?

A seleção brasileira chega embalada após derrotar os Estados Unidos por 2 a 1 no primeiro amistoso da série.

Além do resultado positivo, a atuação da torcida brasileira ganhou destaque internacional. A técnica dos Estados Unidos, Emma Hayes, afirmou após a partida que nunca havia vivenciado um ambiente tão intenso nos primeiros minutos de um jogo.

"O desconforto disso nos primeiros 15 minutos. Eu comandei muitos jogos de futebol e nunca ouvi nada assim antes", declarou a treinadora.

Hayes destacou que experiências como essa são importantes para preparar sua equipe para grandes competições e afirmou que os Estados Unidos sairão mais fortes após o confronto.

Para a partida em Fortaleza, a expectativa é de mais uma grande presença de público. Cerca de 37 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente, e a projeção é de mais de 40 mil torcedores no Castelão.

Outra novidade pode ser o retorno de Marta. A camisa 10 ficou fora do amistoso disputado em São Paulo por uma decisão conjunta entre comissão técnica, departamento médico e a própria atleta.

Segundo o técnico Arthur Elias, a jogadora treinou normalmente e tem condições de atuar.

Como chegam os Estados Unidos?

As norte-americanas entram em campo buscando dar o troco após a derrota sofrida na Neo Química Arena.

O revés repercutiu bastante dentro da delegação dos Estados Unidos, especialmente pelo impacto causado pela torcida brasileira. Emma Hayes utilizou o ambiente vivido em São Paulo como exemplo para mostrar às atletas o nível de exigência que encontrarão em competições internacionais.

A expectativa da comissão técnica é observar uma resposta da equipe já no segundo amistoso da série.

Prováveis escalações

Brasil: Lelê; Isabela, Thaís Ferreira, Mariza e Isa Haas; Duda Sampaio, Angelina e Kerolin; Dudinha, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão.
Técnico: Arthur Elias.

Estados Unidos: Mandy McGlynn; Emily Fox, Tierna Davidson, Emily Sonnett e Gisele Thompson; Lindsey Heaps, Claire Hutton e Lily Yohannes; Trinity Rodman, Sophia Wilson e Alyssa Thompson.
Técnica: Emma Hayes.

Acompanhe tudo sobre:Futebol femininoCopa do Mundo Feminina

Mais de Esporte

Governo sanciona lei que altera regras das SAFs; veja o que muda

Neymar esta fora da Copa do Mundo? Atualização deixa clima de suspense

Argentina monitora trio lesionado antes de estreia na Copa do Mundo

CazéTV renova acordo com o Disney+ e streaming vai exibir jogos da Copa do Mundo

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa fecha em leve queda e dólar vai a R$ 5,18, maior nível em mais de dois meses

ESG

Na semana da Copa do Mundo, EUA registram segunda primavera mais quente em 132 anos

Esporte

Governo sanciona lei que altera regras das SAFs; veja o que muda

Negócios

De Olinda a Balneário Camboriú, empresário lidera ecossistema de R$ 3 bi