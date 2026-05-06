Esporte

Jogos desta quinta, 7: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quinta online e na TV por assinatura

Esporte: Sul-Americana e Libertadores agitam a quinta-feira (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h31.

Última atualização em 6 de maio de 2026 às 17h32.

A quinta-feira, 7, segue com jogos da Libertadores e Sul-Americana, com duelos importantes envolvendo equipes brasileiras.

Já na Europa, partidas da Europa League e Conference animam a quinta-feira. Equipes do velho continente brigam por uma vaga na final dos respectivos torneios.

Além desses jogos, também teremos Campeonato Saudita e Campeonato Paulista Feminino, com o clássico entre Corinthians x São Paulo.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Europa League

  • 16h — Aston Villa x Nottingham Forest
  • 16h — Freiburg x Braga

Conference League

  • 16h — Crystal Palace x Shakhtar Donetsk
  • 16h — Strasbourg x Rayo Vallecano

Copa Libertadores

  • 19h — Mirassol x LDU
  • 19h — Platense x Peñarol
  • 21h — Coquimbo Unido x Universitario
  • 21h30 — Independiente Medellín x Flamengo
  • 23h — Junior Barranquilla x Cerro Porteño

Copa Sul-Americana

  • 19h — O'Higgins x São Paulo
  • 19h — Boston River x Millonarios
  • 21h30 — Blooming x RB Bragantino
  • 21h30 — Carabobo x River Plate

Campeonato Paulista Feminino

  • 21h30 — Corinthians x São Paulo

Campeonato Saudita

  • 15h — Al Shabab x Al Nassr

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta, 7

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 7

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta, 7

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta, 7

BandSports

  • 15h — Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quinta, 7

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv

  • 21h30 — Corinthians x São Paulo - Campeonato Paulista Feminino

ESPN

  • 19h — O'Higgins x São Paulo - Copa Sul-Americana
  • 21h30 — Independiente Medellín x Flamengo - Copa Libertadores

ESPN2

  • 23h — Junior Barranquilla x Cerro Porteño - Copa Libertadores

ESPN3

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta quinta, 7

ESPN4

  • 21h30 — Blooming x RB Bragantino - Copa Sul-Americana

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na Xsports nesta quinta, 7

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta, 7

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quinta, 7

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 19h — O'Higgins x São Paulo - Copa Sul-Americana
  • 21h30 — Independiente Medellín x Flamengo - Copa Libertadores
  • 21h30 — Blooming x RB Bragantino - Copa Sul-Americana
  • 23h — Junior Barranquilla x Cerro Porteño - Copa Libertadores

Canal GOAT

  • 15h — Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita

GE TV

  • Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta quinta, 7

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quinta, 7

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta, 7

Paramount+

  • 19h — Mirassol x LDU - Copa Libertadores
  • 19h — Platense x Peñarol - Copa Libertadores
  • 19h — Boston River x Millonarios - Copa Sul-Americana
  • 21h — Coquimbo Unido x Universitario - Copa Libertadores
  • 21h30 — Carabobo x River Plate - Copa Sul-Americana

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta quinta, 7

Cazé TV

  • 16h — Aston Villa x Nottingham Forest - Europa League
  • 16h — Freiburg x Braga - Europa League
  • 16h — Crystal Palace x Shakhtar Donetsk - Conference League
  • 16h — Strasbourg x Rayo Vallecano - Conference League

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta quinta, 7
Acompanhe tudo sobre:Agenda de jogosJogos de hojeFutebol
