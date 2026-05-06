Jogos desta quinta, 7: onde assistir ao vivo e horários

A quinta-feira, 7, segue com jogos da Libertadores e Sul-Americana, com duelos importantes envolvendo equipes brasileiras.
Já na Europa, partidas da Europa League e Conference animam a quinta-feira. Equipes do velho continente brigam por uma vaga na final dos respectivos torneios.
Além desses jogos, também teremos Campeonato Saudita e Campeonato Paulista Feminino, com o clássico entre Corinthians x São Paulo.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Europa League
- 16h — Aston Villa x Nottingham Forest
- 16h — Freiburg x Braga
Conference League
- 16h — Crystal Palace x Shakhtar Donetsk
- 16h — Strasbourg x Rayo Vallecano
Copa Libertadores
- 19h — Mirassol x LDU
- 19h — Platense x Peñarol
- 21h — Coquimbo Unido x Universitario
- 21h30 — Independiente Medellín x Flamengo
- 23h — Junior Barranquilla x Cerro Porteño
Copa Sul-Americana
- 19h — O'Higgins x São Paulo
- 19h — Boston River x Millonarios
- 21h30 — Blooming x RB Bragantino
- 21h30 — Carabobo x River Plate
Campeonato Paulista Feminino
- 21h30 — Corinthians x São Paulo
Campeonato Saudita
- 15h — Al Shabab x Al Nassr
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta, 7
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta, 7
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta, 7
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta, 7
BandSports
- 15h — Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quinta, 7
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 21h30 — Corinthians x São Paulo - Campeonato Paulista Feminino
ESPN
- 19h — O'Higgins x São Paulo - Copa Sul-Americana
- 21h30 — Independiente Medellín x Flamengo - Copa Libertadores
ESPN2
- 23h — Junior Barranquilla x Cerro Porteño - Copa Libertadores
ESPN3
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 3 nesta quinta, 7
ESPN4
- 21h30 — Blooming x RB Bragantino - Copa Sul-Americana
XSports
- Nenhum jogo vai passar na Xsports nesta quinta, 7
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta, 7
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta quinta, 7
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 19h — O'Higgins x São Paulo - Copa Sul-Americana
- 21h30 — Independiente Medellín x Flamengo - Copa Libertadores
- 21h30 — Blooming x RB Bragantino - Copa Sul-Americana
- 23h — Junior Barranquilla x Cerro Porteño - Copa Libertadores
Canal GOAT
- 15h — Al Shabab x Al Nassr - Campeonato Saudita
GE TV
- Nenhum jogo vai passar na GE TV nesta quinta, 7
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quinta, 7
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta, 7
Paramount+
- 19h — Mirassol x LDU - Copa Libertadores
- 19h — Platense x Peñarol - Copa Libertadores
- 19h — Boston River x Millonarios - Copa Sul-Americana
- 21h — Coquimbo Unido x Universitario - Copa Libertadores
- 21h30 — Carabobo x River Plate - Copa Sul-Americana
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta quinta, 7
Cazé TV
- 16h — Aston Villa x Nottingham Forest - Europa League
- 16h — Freiburg x Braga - Europa League
- 16h — Crystal Palace x Shakhtar Donetsk - Conference League
- 16h — Strasbourg x Rayo Vallecano - Conference League
Apple TV
- Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta quinta, 7