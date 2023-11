Corinthians feminino é campeão pela 17ª vez e bate recorde de títulos em 2023; veja histórico

Embora 2023 não tenha sido um bom ano para a seleção masculina do Corinthians, as meninas do Timão mostraram, mais uma vez, que quando entram em quadra o objetivo é o título. Neste último domingo, 26, elas conquistaram a 17ª taça da carreira, após a vitória contra o São Paulo por 4 a 1 pelo Campeonato Paulista. E, com isso, também alcançaram um novo recorde: foram campeãs de quatro títulos no mesmo ano.

Ao todo, as garotas conquistaram o título da Supercopa, do Brasileirão, da Libertadores e do Campeonato Paulista em 2023. Antes, já haviam angariado também outros 13 títulos desde 2016, quando a modalidade foi reativada no Timão.

A seleção feminina do Corinthians era liderada pelo técnico Arthur Elias, que recentemente deixou a equipe para treinar a Seleção Brasileira feminina.

Veja a lista de títulos que a seleção feminina do Corinthians já conquistou

Paulistão 2023

Libertadores 2023

Brasileirão 2023

Supercopa do Brasil 2023

Copa Paulista 2022

Brasileirão 2022

Supercopa do Brasil 2022

Paulistão 2021

Libertadores 2021

Brasileirão 2021

Paulistão 2020

Brasileirão 2020

Paulistão 2019

Libertadores 2019

Brasileirão 2018

Libertadores 2017

Copa do Brasil 2016

Quais são as jogadoras do Corinthians?

A equipe Timão é composto da seguinte forma:

Goleiras

Kemelli

Lelê

Mary Camilo

Tainá

Zagueiras

Andressa

Tarciane

Campiolo

Erika

Laterais

Carol Tavares

Isabela

Kati

Paulinha

Yasmim

Volantes

Gabi Morais

Ju Ferreira

Luana

Meias

Duda Sampaio

Mariza

Diany

Tamires

Gabi Zanotti

Victoria

Grazi

Atacantes