Jogos de hoje, terça-feira, 26; onde assistir e horários

Semifinal da Sul-Americana, Copa da Liga Inglesa e demais competições europeias são destaques do futebol desta terç-feira.

O Corinthians encara o Fortaleza na Neo Química Arena mirando uma vaga na grande final. O Timão vem de vitória contra o líder do Brasileirão, Botafogo, e espera manter a sequência.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Pela Copa da Liga Inglesa, o Manchester United enfrenta o Crystal Palace no Old Trafford. A equipe busca a segunda vitória consecutiva após vencer o Burnley na última rodada do inglês

Destaque também para o confronto do Barcelona, válido pelo Campeonato Espanhol

Onde assistir ao vivo aos jogos de de hoje; veja horários

Copa Sul-Americana

21h30 - Corinthians x Fortaleza - SBT, ESPN e Star+

Copa da Liga Inglesa

15h45 - Ipswich Town x Wolverhampton - Star+

16h - Manchester United x Crystal Palace - Star+

La Liga

14h - Sevilla x Almería - ESPN 3 e Star+

16h30 - Mallorca x Barcelona - ESPN e Star+

Campeonato italiano

15h45 - Juventus x Lecce - Star+

Copa da Alemanha

15h45 - Munster x Bayern de Munique - ESPN e Star+

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje?

O jogo Corinthians x Fortaleza será transmitido pelo SBT, ESPN e Star+

Onde assistir o jogo do Barcelona hoje?

O jogo Mallorca x Barcelona irá passar na ESPN e Star+

Onde irá transmitir o jogo do Manchester hoje?

A partida entre Manchester United x Crystal Palace será transmitida no Star+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira.

SBT

21h30 - Corinthians x Fortaleza - Copa Sul-Americana

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

21h30 - Corinthians x Fortaleza - Copa Sul-Americana

- Copa Sul-Americana 16h30 - Mallorca x Barcelona - La Liga

ESPN 3

14h - Sevilla x Almería - La Liga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+