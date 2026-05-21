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Em sua quarta Copa, Neymar mira marca histórica alcançada por apenas cinco jogadores

Brasileiro pode entrar em grupo histórico de jogadores campeões do mundo em sua quarta participação no Mundial

Neymar: jogador disputou a Copa de 2014, 2018 e 2022 (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Neymar: jogador disputou a Copa de 2014, 2018 e 2022 (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19h57.

Neymar disputará sua quarta Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. O atacante foi convocado por Carlo Ancelotti e marcará presença após disputar os Mundiais de 2014, 2018 e 2022. Embora tenha sido peça fundamental nas campanhas passadas, o camisa 10 do Santos nunca conquistou a tão sonhada taça.

Caso seja campeão em 2026, Neymar se juntaria a um grupo seleto de atletas que foram campeões justamente em sua quarta participação. Na história dos Mundiais, apenas cinco atletas levantaram a taça na quarta Copa disputada.

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