Em sua quarta Copa, Neymar mira marca histórica alcançada por apenas cinco jogadores

Neymar disputará sua quarta Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. O atacante foi convocado por Carlo Ancelotti e marcará presença após disputar os Mundiais de 2014, 2018 e 2022. Embora tenha sido peça fundamental nas campanhas passadas, o camisa 10 do Santos nunca conquistou a tão sonhada taça.

Caso seja campeão em 2026, Neymar se juntaria a um grupo seleto de atletas que foram campeões justamente em sua quarta participação. Na história dos Mundiais, apenas cinco atletas levantaram a taça na quarta Copa disputada.

Castilho, Nilton Santos e Pelé

Na seleta lista aparecem três brasileiros. Castilho e Nilton Santos já haviam conquistado o Mundo em 1958, e voltaram a ser campeões em 1962, no Chile, justamente a quarta Copa dos atletas.

Os ídolos de Fluminense e Botafogo participaram das edições de 1950, 1954, 1958 e 1962. Ambos conquistaram dois troféus no período, embora o goleiro tenha sido reserva, enquanto o lateral foi titular.

Outro brasileiro a conquistar o título de campeão do mundo em sua quarta participação foi Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Presente nas campanhas vitoriosas de 1958 e 1962, o Rei do Futebol também disputou o Mundial de 1966, quando o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. Quatro anos depois, no México, ele voltou a ser protagonista ao liderar a Seleção Brasileira rumo ao tricampeonato mundial.

Dino Zoff e o título conquistado aos 40 anos

Um dos exemplos mais marcantes de longevidade no futebol é o do goleiro Dino Zoff. Reserva da Itália na campanha vice-campeã de 1970, justamente contra o Brasil, ele precisou esperar mais tempo para alcançar o auge.

Zoff também esteve presente nas Copas de 1974 e 1978, já como titular da seleção italiana. No entanto, foi apenas no Mundial de 1982, na Espanha, que enfim conquistou o tão sonhado título.

Aos 40 anos, o experiente goleiro não apenas foi campeão, como também capitão da Itália na campanha vitoriosa. Na decisão contra a Alemanha, ajudou a equipe a confirmar o título e teve a honra de erguer a taça.

Miroslav Klose e o recorde histórico de gols

Fechando o grupo seleto de jogadores campeões mundiais em sua quarta participação está o alemão Miroslav Klose. Integrante das Copas de 2002, 2006 e 2010, o centroavante atingiu o auge da carreira no Mundial de 2014, realizado no Brasil.

Titular da seleção alemã campeã no Maracanã, diante da Argentina, Klose também entrou para a história individual do torneio. Na mesma edição, ele quebrou o recorde de gols em Copas do Mundo ao chegar a 16 gols, superando o brasileiro Ronaldo e se tornando o maior artilheiro da competição.