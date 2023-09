Barcelona registra maior média de público entre os clubes europeus na temporada; veja ranking

A temporada 22/23 terminou para o Barcelona com a consagração do título da La Liga com quatro rodadas de antecedência. Além de conquistar o troféu pela 27º vez, o time catalão também foi o grande vencedor no ranking da UEFA dos clubes que levaram mais de 1 milhão de torcedores ao estádio.

Segundo o relatório, publicado nesta sexta-feira, 15, 1.586.457 torcedores passaram pelo Camp Nou ao longo da temporada. A média de público por partida também foi a maior: 83.498. Entre os dez primeiros do ranking, o Barça é o único clube espanhol. O Real Madrid, seu grande rival, vem bem abaixo, na 13º posição, com a marca de 1.076.242 torcedores.

Veja o ranking de clubes que levaram mais de 1 milhão de torcedores ao estádio

Barcelona (ESP): 1.586.457 torcedores Manchester United (ING): 1.399.749 torcedores Borussia Dortmund (ALE): 1.380.875 torcedores Inter de Milão (ITA): 1.379.978 torcedores Milan (ITA): 1.364.728 torcedores Bayern de Munique (ALE): 1.275.000 torcedores Olympique de Marselha (FRA): 1.192.045 torcedores West Ham (ING): 1.186.784 torcedores Roma (ITA): 1.178.718 torcedores Tottenham (ING): 1.170.118 torcedores Arsenal (ING): 1.143.535 torcedores Celtic (ESC): 1.116.109 torcedores Real Madrid (ESP): 1.076.242 torcedores Atlético de Madrid (ESP): 1.060.209 torcedores Schalke 04 (ALE): 1.039.262 torcedores Manchester City (ING): 1.011.732 torcedores Liverpool (ING): 1.010.540 torcedores

Se a média de público do estádio já foi alta com uma capacidade de 99 mil torcedores, a expectativa é de que isso aumente para 2025. Isso porque o Camp Nou está em reforma, desde junho deste ano, e terá sua capacidade aumentada para 110 mil lugares. Além da reforma nas arquibancadas, o estádio já teve toda a sua grama retirada.

"O Barcelona construiu uma imagem vitoriosa, com um perfil de jogo que se consolidou ao longo dos anos. Tornou-se uma marca tão grande quanto as maiores do planeta. Esses números fantásticos na temporada 2022/23 também fazem parte do processo de herança de tudo aquilo que foi construído", destaca Sandro Orlandelli, diretor-técnico com grandes passagens por Arsenal, Manchester United e Seleção Brasileira.

Para Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes como Cruzeiro, Bahia e Vasco, o programa de sócios do clube espanhol ajuda a impulsionar a grande presença dos torcedores apaixonados.

“O Barcelona tem um dos programas de sócio mais consolidados do futebol mundial, tornando-se referência e case de sucesso para os demais clubes. Esse ponto contribui para que o estádio, que está entre os cinco maiores do mundo, fique sempre muito próximo da sua capacidade total, elevando a média de público da equipe”, afirma.

No entanto, jogar fora de seu habitat natural pode ser um problema para o Barça. Se o momento nas arquibancadas na temporada passada foi de uma perfeita sintonia, dentro das quatro linhas nem tudo é uma maravilha. O Barcelona não é favorito ao título em nenhuma competição que disputa neste ano. De acordo com algumas das principais plataformas de apostas esportivas consultadas, como Bet7k, Esportes da Sorte, Galera.bet, PlayGreen, Onabet e Casa de Apostas, os catalães estão atrás do Real Madrid tanto na liga nacional, quanto na Copa do Rei. Já na Champions League, segundo a Odds&Scouts, uma das principais fornecedoras de dados para eventos esportivos do planeta, o Barça entra como a quinta força, atrás de Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid e Arsenal.

Nesse sentido, Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, explica que se a equipe não obtiver um bom resultado dentro de campo, é preciso saber trabalhar com a marca do clube.

“A marca Barcelona é gigante, além de estar em uma cidade turística. Não dá para comparar com o futebol brasileiro, mas para os gestores de cada instituição fica a lição de não depender de títulos ou superatletas para se ter um bom público. É preciso entender cada região onde se está inserido e, principalmente, ouvir o fã para trazer atratividade e enriquecer cada vez mais o entretenimento principal que é o jogo de futebol", pontua Renê.

Cuidados para não repetir a invasão de 2022

O plano aprovado pelo Barcelona para a reforma do Camp Nou gira em torno de um valor de 8 bilhões de reais. O principal objetivo da mudança é trazer uma maior modernização ao estádio. Além das alterações já mencionadas nas arquibancadas, a nova casa do clube terá um novo placar eletrônico, um ginásio para 15 mil pessoas e sedes administrativas.

No projeto apresentado, porém, não há informações sobre o uso do reconhecimento facial na entrada do estádio. Em 2022, no jogo contra o Eintracht Frankfurt, válido pela Liga Europa, cerca de 30 mil torcedores alemães invadiram as arquibancadas do Camp Nou. O fato causou desconforto e questionamentos no clube catalão, já que apenas 5 mil ingressos haviam sido disponibilizados para a torcida visitante.

À época, a diretoria do clube pensou na possibilidade de revenda de ingressos por parte dos sócios do clube, em uma espécie de “cambismo”. Fato esse, que poderia ter sido evitado caso o clube espanhol tivesse a tecnologia de reconhecimento facial.

No Brasil, clubes como Goiás, Palmeiras e Vasco já utilizam a tecnologia em seus estádios. O clube goiano, por exemplo, foi o primeiro no Brasil a adotar o sistema de reconhecimento facial, em outubro de 2022, no Estádio Hailé Pinheiro. Após o sucesso da experiência implementada pela diretoria, a equipe brasileira decidiu adotar o modelo em todos os duelos como mandante da temporada de 2023.

“O Goiás prioriza a segurança de seus torcedores. A tecnologia do sistema de reconhecimento facial, adotada no último ano, foi promovida justamente por acreditarmos que ela assegura organização e conforto para a torcida esmeraldina e seus familiares. O modelo vem funcionando muito bem e está sendo usado em todos jogos no Estádio Hailé Pinheiro”, conta Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás.

Tironi Paz Ortiz, CEO Fundador da Imply, empresa de controle de acessos que está presente em diversos palcos do futebol brasileiro, como Maracanã, Beira-Rio, Arena Fonte Nova e Mangueirão, afirma que “Implementar um sistema como o de reconhecimento facial é muito valioso para os clubes, e que essa tecnologia possibilita mais conforto e segurança para os torcedores, promovendo ainda mais modernização no acesso ao estádio."

Na mesma linha, Fernando Patara, cofundador e head de inovação do Arena Hub, principal centro de fomento à inovação em esporte, entretenimento e mídia na América Latina, comenta sobre a tecnologia: “O sistema de reconhecimento facial promove uma melhor experiência com relação ao fluxo de pessoas, possibilitando maior segurança nos estádios e melhoria na identificação dos torcedores. Colocar quem apoia o clube no foco das ações tem sido desafiador para os clubes. As informações de preferências individualizadas da torcida possibilitam uma personalização de melhores serviços prestados”.

Clubes brasileiros também atingem a marca de 1 milhão de torcedores em seus estádios

No Brasil, um clube que também vem ganhando destaque pelo apoio de sua torcida em jogos como mandante é o Fortaleza. No ano passado, o Tricolor atingiu a marca histórica de 1.108.768 milhão de torcedores pagantes na Arena Castelão, ficando entre as únicas cinco equipes brasileiras que superaram a marca de um milhão, além de ser o único fora da região sudeste. No ranking em questão, o Leão do Pici fica atrás somente de Flamengo (1.732.946), Corinthians (1.361.945), São Paulo (1.243.373) e Palmeiras (1.235.240).

Para Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, o apoio da torcida é fundamental para o desempenho do time: “É motivo de muito orgulho ver esse grande número, que temos certeza de que seguirá crescendo. Dos últimos anos para cá, atingimos incríveis resultados em nossa história, conquistados por muitas mãos que fazem parte do clube, mas também por esse apoio que temos em nossa casa. Devagarinho, passo a passo, vamos cravando nosso clube entre os melhores do país”.

Nesta temporada, o Fortaleza já soma 932.856 mil torcedores em seus domínios e está entre os nove clubes com média de público acima de 30 mil, apenas no Campeonato Brasileiro, com média de 32.8 mil espectadores por jogo. No ano, como mandante, o Leão conta com média de 29.152, em 32 jogos.

Além da equipe nordestina, neste ano, São Paulo e Palmeiras também atingiram a marca de 1 milhão de torcedores no Morumbi e no Allianz Parque, respectivamente.