Mallorca x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Mallorca e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 26, às 16h30, no estádio Mallorca Son Moix, em Mallorca, na Espanha. A partida é válida pela sétima rodada da La Liga.

Na liderança do espanhol, o Barcelona entra em campo buscando manter a sua invencibilidade. Os Culés somaram 16 pontos até o momento, com uma campanha de cinco vitórias e um empate.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Do outro lado, o Mallorca, busca com apoio do seu torcedor, conquistar a segunda vitória no campeonato. A equipe é a 16ª colocada, com uma vitória, dois empates e três derrotas.

Escalação do Barcelona contra o Mallorca

Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Gundogan, F de Jong, Gavi; Yamal, Lewandowski, João Félix.

Escalação do Mallorca contra o Barcelona

Rajkovic; Maffeo, Valjent, Nastasic, Van der Heyden, Lato; D Rodriguez, Morlanes, Costa, Darder; Muriqi.

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje?

O jogo desta terça-feira, às 16h30, entre Mallorca x Barcelona terá transmissão no ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Barcelona hoje pela La Liga?

Você pode assistir a partida online através do Star+.

Qual é o próximo jogo do Barcelona ?