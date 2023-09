Corinthians x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações da semifinal da Sul-Americana

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta terça-feira, 26, às 21h30, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela semifinal da Sul-Americana.

Buscando um título inédito, o Corinthians entra em campo mirando sair na frente no confronto de 180 minutos. A equipe venceu o Botafogo pelo Brasileirão na última rodada e espera manter a sequência diante do Fortaleza.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve ir com força máxima e sem desfalques. O Timão se classificou para a semi, após bater o Racing nos pênaltis, pelas quartas de final.

Do outro lado o Fortaleza, mira chegar a sua primeira final internacional da história. A equipe teve uma grande recepção dos torcedores no aeroporto, antes de embarcar para São Paulo.

A equipe do técnico Vojvoda também deve ir com força máxima. A esperança de gols está nos pés de Marinho e Lucero, que tiveram grande atuação na vitória diante do São Paulo na última quarta-feira.

Escalação do Corinthians contra o Fortaleza

Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo, Fábio Santos (Bidu); Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto; Matías Rojas, Guilherme Biro, Yuri Alberto

Escalação do Fortaleza contra o Corinthians

João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Tomás Pochettino; Marinho, Guilherme, Juan Lucero.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje?

O jogo desta terça-feira, às 21h30, entre Corinthians x Fortaleza terá transmissão no SBT, ESPN e Star+

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje pela Sul-Americana?

Você pode assistir a partida online através do Star+.

Qual é o próximo jogo do Corinthians ?

30/09 - São Paulo x Corinthians - Brasileirão Série A

Qual é o próximo jogo do Fortaleza ?