Semifinal da Sul-Americana 2023: veja confrontos e datas dos jogos

Nesta quinta-feira, 31, foram definidos os confrontos da semifinal da Sul-Americana 2023. Corinthians, Fortaleza, LDU, e Defensa y Justicia disputam a vaga na grande final.

No chaveamento, o Corinthians enfrentará o Fortaleza. O Timão garantiu a classificação nos pênaltis diante do Estudiantes na última terça-feira, enquanto o Fortaleza bateu o América MG por 3 a 1 em Minas.

Do outro lado, a LDU do Equador enfrenta a equipe argentina Defensia Y Justicia. A equipe equatoriana venceu nos pênaltis o São Paulo nessa quinta, enquanto o Defensia eliminou o líder do Brasileirão Botafogo.

Quando o Corinthians vai jogar na Sul-Americana?

Os jogos de ida da Sul-Americana ocorrerá na semana do dia 27 de setembro, porém a Conmebol ainda não definiu as datas

Datas da Semifinal da Sul-Americana 2023

Jogos de ida: semana do dia 27 de setembro

semana do dia 27 de setembro Jogos de volta: semana do dia 4 de outubro

Veja os jogos da Sul-Americana 2023

Corinthians x Fortaleza

LDU x Defensia y Justicia

Premiação da Sul-Americana 2023