Jogos de hoje, terça-feira, 20; onde assistir e horários

Início da Copa do Brasil, oitavas da Champions League e pré-Libertadores são destaques desta terça-feira.

Na Itália, Inter de Milão e Atlético de Madrid se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. No outro jogo pela competição, PSV encara o Borussia Dortmund na Holanda.

Pelo Carioca, o Flamengo mede forças com o Boavista, mirando encostar no líder Fluminense. O Rubro Negro está com 18 pontos, três a menos que o rival.

Na Libertadores, o RB Bragantino encara Águilas Douradas, no jogo de ida em busca da vaga na fase de grupos.

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Champions League

17h - Inter de Milão x Atlético de Madrid - SBT, TNT e HBO Max

17h - PSV x Borussia Dortmund - Space e HBO Max

Campeonato Carioca

21h30 - Flamengo x Boavista - Band, Bandsports e Canal GOAT

Copa do Brasil

16h30 - Porto Velho-RO x Remo - Amazon Prime

19h15 - Nova Venécia x Botafogo-SP - SporTV e Premiere

Premier League

16h30 - Manchester City x Brentford - Star+

Copa Libertadores

19h - Portuguesa (VEN) x Palestino - ESPN e Star+

21h30 - Águilas Douradas x RB Bragantino - Paramount+

21h30 - Always Ready x Sporting Cristal - Paramount+

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje?

O jogo Flamengo x Boavista será transmitido pela Canal GOAT.

Em que canal irá transmitir o jogo Inter de Milão x Atlético de Madrid hoje?

O jogo Inter de Milão x Atlético de Madrid será transmitido pelo TNT e HBO Max.

Jogo do Borrusia Dortmund vai passar na TNT?

Não, o jogo PSV x Borussia Dortmund será transmitido pelo Space e HBO Max.

Onde assistir o jogo do Bragantino hoje?

O jogo Águilas Douradas x RB Bragantino será transmitido pela Paramount+.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira.

SBT

17h - Inter de Milão x Atlético de Madrid - Champions League

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira.

Band

21h30 - Flamengo x Boavista - Campeonato Carioca

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

19h15 - Nova Venécia x Botafogo-SP - Copa do Brasil

Premiere

19h15 - Nova Venécia x Botafogo-SP - Copa do Brasil

Bandsports

21h30 - Flamengo x Boavista - Band, Bandsports e Canal GOAT

ESPN

19h - Portuguesa (VEN) x Palestino - Libertadores da América

TNT

17h - Inter de Milão x Atlético de Madrid - Champions League

Space

17h - PSV x Borussia Dortmund - Champions League

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Canal GOAT (YouTube)

21h30 - Flamengo x Boavista - Canal GOAT

Star+

16h30 - Manchester City x Brentford - Premier League

19h - Portuguesa (VEN) x Palestino - Libertadores

HBO Max

17h - Inter de Milão x Atlético de Madrid - TNT e HBO Max

17h - PSV x Borussia Dortmund - Space e HBO Max

Paramount

21h30 - Águilas Douradas x RB Bragantino - Libertadores

21h30 - Always Ready x Sporting Cristal - Libertadores

Amazon Prime Video