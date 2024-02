Flamengo x Boavista: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Carioca

Flamengo e Boavista se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 21h30, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. A partida é pela 9ª rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão da Band, Bandsports e Canal GOAT no YouTube.

Após vencer o Bangu na última rodada, o Flamengo entra em campo buscando a sua quarta vitória consecutiva. A equipe, treinada pelo técnico Tite, está na segunda colocação do Campeonato Carioca, três a menos que o rival e líder Fluminense.

Já o Boavista, na sétima colocação, espera uma vitória para subir mais na tabela. A equipe não perde a três jogos, porém ainda não vence a quatro.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje pelo Carioca?

O jogo desta terça-feira, 20, às 21h30 entre Flamengo e Boavista terá transmissão da Band, Bandsports e Canal GOAT no YouTube.

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online através do Canal GOAT no YouTube.

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Igor Jesus, De la Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro

Provável escalação do Boavista

André Luiz; Raul Cardoso, Sheldon, Mizael e Pablo Maldini; Ryan Guilherme, Léo Costa e Erick Flores; Jeffinho, Gabriel Conceição e Cristian.