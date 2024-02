Quando começa Libertadores 2024? Veja data e ranking da Conmebol

Na última quarta-feira, 14, a Conmebol anunciou a data do sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, que acontece no dia 18 de março. Seis equipes brasileiras estão na competição desse ano: Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético-MG e São Paulo. Botafogo e Red Bull Bragantino disputam a fase preliminar mata-mata para chegar à fase de grupos.

Como será o sorteio da Libertadores 2024?

Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo estão na cabeça de chave. O Atlético-MG entra no pote 2, ao passo que Botafogo e Red Bull Bragantino vão se enfrentar na pré-libertadores e o vencedor estará no pote 4, caso avancem na fase de grupos.

Vale lembrar que clubes do mesmo país não ficam na mesma chave, salvo aqueles que foram classificados da fase prévia, e que o ranking não define as vagas no Mundial de Clubes de 2025, feito pela Fifa.

Quando começa a Libertadores 2024?

A fase de grupos do campeonato tem início marcado para o dia 3 de abril e deve terminar no dia 29 de maio.

Quando é o jogo do Red Bull Bragantino na Libertadores?

O confronto Rionegro Águilas (COL) x Bragantino, pelo jogo de ida, será no dia 20 de fevereiro, às 21h30. O jogo de volta está previsto para o dia 27 de fevereiro, no mesmo horário.

Quando é o jogo do Botafogo na Libertadores?

O confronto Aurora (BOL) x Botafogo, pelo jogo de ida, será no dia 21 de fevereiro, às 21h30. O jogo de volta está previsto para o dia 28 de fevereiro, no mesmo horário.

Veja o top 30 do ranking da Conmebol 2024

1 - Palmeiras

2 - River Plate

3 - Boca Juniors

4 - Flamengo

5 - Nacional do Uruguai

6 - Athletico Paranaense

7 - Grêmio

8 - Peñarol

9 - São Paulo

10 - Olimpia

11 - Internacional

12 - Fluminense

13 - LDU

14 - Atlético Mineiro

15 - Santos

16 - Independiente Del Valle

17 - Libertad

18 - Independiente

19 - Cerro Porteño

20 - Racing

21 - Atlético Nacional

22 - Corinthians

23 - Estudiantes

24 - Barcelona de Guayaquil

25 - Vélez Sarsfield

26 - Colo-Colo

27 - Bolivar

28 - Universidad Católica

29 - Defensa y Justicia

30 - Emelec