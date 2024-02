Inter de Milão x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions

Inter de Milão e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 17h, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália. A partida é pelas oitavas de final da Champions League e terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max.

Finalista da temporada passada, a Inter de Milão inicia a fase de mata-mata com o mesmo objetivo. A equipe classificou-se na vice-liderança do grupo D com 12 pontos conquistados.

Do outro lado, o Atlético de Madrid, terminou a fase de grupos como líder do grupo E com 14 pontos. A equipe, que já foi duas vezes finalista da competição, busca retornar após oito anos.

Onde assistir ao vivo o Inter de Milão x Atlético de Madrid hoje pela Champions League?

, às 17h entre Inter de Milão e Atlético de Madrid terá transmissão do SBT, TNT e HBO Max. O jogo desta terça-feira , 20entreterá transmissão do

Como assistir online o jogo Inter de Milão x Atlético de Madrid hoje?

Você pode assistir a partida online através da plataforma de streaming HBO Max.

Provável escalação da Inter de Milão

Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martínez

Provável escalação do Atlético de Madrid

Oblak, Nahuel Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Lino, Llorente, Koke, Barrios, Depay, Griezmann