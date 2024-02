PSV x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions

PSV e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira, 20, às 17h, no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda.A partida é pelas oitavas de final da Champions League e terá transmissão do Space e HBO Max.

Após empatar com o Wolfsburg na última rodada do alemão, o Borussia agora retoma as atenções a Champions League. A Muralha Amarela se classificou em primeiro no Grupo F com 11 pontos.

Do outro lado, o PSV se classificou em segundo no grupo B e agora espera, com apoio do seu torcedor, sair na frente no confronto de 180 minutos.

Onde assistir ao vivo o PSV x Borussia Dortmund hoje pela Champions League?

Como assistir online o jogo PSV x Borussia Dortmund hoje?

Você pode assistir a partida online através da plataforma de streaming HBO Max.

Provável escalação da PSV

Wálter Benítez; Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli e Sergiño Dest; Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari, Hirving Lozano e Johan Bakayoko; Luuk de Jong

Provável escalação do Borussia Dortmund

Gregor Kobel; Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule e Ian Maatsen; Emre Can, Marco Reus, Marcel Sabitzer, Julian Brandt e Jadon Sancho; Niclas Füllkrug