Sorteio da Champions League 23/24: confrontos das oitavas de final definidos; veja resultado

A Uefa realizou nesta segunda-feira, 18, o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Champions League 2023/2024. Após o encerramento da fase de grupos na ultima semana, os oito jogos da próxima etapa estão definidos.

As 16 equipes classificadas foram divididas em dois potes. No pote 1, ficaram os líderes de seus grupos., enquanto no 2, os segundos colocados.

O confronto mais equilibrado promete ser entre Inter de Milão, vice-campeã na temporada passada, e Atlético de Madrid.

Nesta temporada, a partir das quartas, não há mais restrições, ou seja todos os times podem se cruzar

Veja os confrontos da oitavas de final da Champions League 2023/24

Porto x Arsenal

Napoli x Barcelona

PSG x Real Sociedad

Inter de Milão x Atlético de Madrid

PSV x Borussia Dortmund

Lazio x Bayern

Copenhagen x Manchester City

RB Leipzig x Real Madrid

Que dia começa as oitavas de final da Champions League

Os jogos das oitavas de final da Champions League serão nas semanas de 13 e 14 de fevereiro.

Oitavas de final - jogos de ida: 13/14/20 e 21 de fevereiro

Oitavas de final - jogos de volta: 5/7/12 e 13 de março

Quartas de final - jogos de ida: 9/10 de abril

Quartas de final - jogos de volta: 16/17 de abril

Semifinais - jogos de ida: 30 de abril e 1 de maio

Semifinais - jogos de volta: 7 e 8 de maio

Final: 1 de junho de 2024

Como serão definidas as quartas de final da Champions League?

As quartas de final também será definidas em sorteio.

Premiação da Champions League por fase