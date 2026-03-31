Jogos de hoje: onde assistir e horários

A terça-feira, 31 de março, tem um dos dias mais decisivos do calendário do futebol mundial em 2026. Às 15h45 (horário de Brasília), acontecem simultaneamente as quatro finais da repescagem europeia que definirão os últimos classificados do continente para a Copa do Mundo 2026: Bósnia x Itália, Suécia x Polônia, Kosovo x Turquia e República Tcheca x Dinamarca.
À noite, a Seleção Brasileira volta a campo para enfrentar a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h. O Brasil chega para o confronto após derrota por 2 a 1 para a França, em Boston.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Repescagem europeia para a Copa do Mundo 2026
- 15h45 — Bósnia x Itália — SporTV
- 15h45 — Suécia x Polônia — ESPN e Disney+
- 15h45 — Kosovo x Turquia — Disney+
- 15h45 — República Tcheca x Dinamarca — Disney+ (Premium)
Repescagem intercontinental para a Copa do Mundo 2026
- 18h — Congo x Jamaica— Disney+
Amistosos internacionais
- 21h — Brasil x Croácia — TV Globo, SporTV e GE TV (YouTube)
Copa do Nordeste
- 19h30 — Ceará x Piauí — SportyNet / Canal do Benja
- 19h30 —Ferroviário x Fluminense-PI — Canal do Benja
- 19h30 — Fortaleza x América-RN — SportyNet
- 21h30 — ABC x Sport — Canal do Benja / Romário TV
- 21h30 — Imperatriz x Botafogo-PB — Canal do Benja
Copa Verde
- 20h — Guaporé-RO x Paysandu — SportyNet
Onde assistir Bósnia x Itália ao vivo hoje
A final da repescagem europeia com maior apelo histórico envolve a Itália, tetracampeã mundial que tenta evitar a terceira ausência consecutiva em uma Copa do Mundo. O jogo é às 15h45, no Estádio Bilino Polje, em Zenica e terá transmissão pela SporTV.
Onde assistir Brasil x Croácia ao vivo hoje
O amistoso entre Brasil e Croácia será disputado às 21h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão na TV Globo e GE TV.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
TV Globo
- 21h — Brasil x Croácia (Amistoso)
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 10.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 10.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 10.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
- 15h45 — Bósnia x Itália (Repescagem europeia)
- 21h — Brasil x Croácia (Amistoso)
ESPN
- 15h45 — Suécia x Polônia (Repescagem europeia)
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 15h45 — Kosovo x Turquia (Repescagem europeia)
- 15h45 — Suécia x Polônia (Repescagem europeia)
- 15h45 — República Tcheca x Dinamarca (Repescagem europeia)
- 18h — Congo x Jamaica (Repescagem intercontinental)
GE TV
- 21h — Brasil x Croácia (Amistoso)
SportyNet / Canal do Benja / Romário TV
- 19h30 — Ceará x Piauí — SportyNet / Canal do Benja (Copa do Nordeste)
- 19h30 —Ferroviário x Fluminense-PI — Canal do Benja (Copa do Nordeste)
- 19h30 — Fortaleza x América-RN — SportyNet (Copa do Nordeste)
- 21h30 — ABC x Sport — Canal do Benja / Romário TV (Copa do Nordeste)
- 21h30 — Imperatriz x Botafogo-PB — Canal do Benja (Copa do Nordeste)