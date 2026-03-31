Esporte

Jogos de hoje: onde assistir e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta terça-feira online e na TV por assinatura

Renan Rodrigues
Publicado em 31 de março de 2026 às 06h38.

A terça-feira, 31 de março, tem um dos dias mais decisivos do calendário do futebol mundial em 2026. Às 15h45 (horário de Brasília), acontecem simultaneamente as quatro finais da repescagem europeia que definirão os últimos classificados do continente para a Copa do Mundo 2026: Bósnia x Itália, Suécia x Polônia, Kosovo x Turquia e República Tcheca x Dinamarca.

À noite, a Seleção Brasileira volta a campo para enfrentar a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, às 21h. O Brasil chega para o confronto após derrota por 2 a 1 para a França, em Boston.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Repescagem europeia para a Copa do Mundo 2026

  • 15h45 — Bósnia x Itália — SporTV
  • 15h45 — Suécia x Polônia — ESPN e Disney+
  • 15h45 — Kosovo x Turquia — Disney+
  • 15h45 — República Tcheca x Dinamarca — Disney+ (Premium)

Repescagem intercontinental para a Copa do Mundo 2026

  • 18h — Congo x Jamaica— Disney+

Amistosos internacionais

  • 21h — Brasil x Croácia — TV Globo, SporTV e GE TV (YouTube)

Copa do Nordeste

  • 19h30 — Ceará x Piauí — SportyNet / Canal do Benja
  • 19h30 —Ferroviário x Fluminense-PI — Canal do Benja
  • 19h30 — Fortaleza x América-RN —  SportyNet
  • 21h30 — ABC x Sport — Canal do Benja / Romário TV
  • 21h30 — Imperatriz x Botafogo-PB — Canal do Benja

Copa Verde

  • 20h — Guaporé-RO x Paysandu — SportyNet

Onde assistir Bósnia x Itália ao vivo hoje

A final da repescagem europeia com maior apelo histórico envolve a Itália, tetracampeã mundial que tenta evitar a terceira ausência consecutiva em uma Copa do Mundo. O jogo é às 15h45, no Estádio Bilino Polje, em Zenica e terá transmissão pela SporTV.

Onde assistir Brasil x Croácia ao vivo hoje

O amistoso entre Brasil e Croácia será disputado às 21h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão na TV Globo e GE TV.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

TV Globo

  • 21h — Brasil x Croácia (Amistoso)

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 15h45 — Bósnia x Itália (Repescagem europeia)
  • 21h — Brasil x Croácia (Amistoso)

ESPN

  • 15h45 — Suécia x Polônia (Repescagem europeia)

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 15h45 — Kosovo x Turquia (Repescagem europeia)
  • 15h45 — Suécia x Polônia (Repescagem europeia)
  • 15h45 — República Tcheca x Dinamarca (Repescagem europeia)
  • 18h — Congo x Jamaica (Repescagem intercontinental)

GE TV

  • 21h — Brasil x Croácia (Amistoso)

SportyNet / Canal do Benja / Romário TV

  • 19h30 — Ceará x Piauí — SportyNet / Canal do Benja (Copa do Nordeste)
  • 19h30 —Ferroviário x Fluminense-PI — Canal do Benja (Copa do Nordeste)
  • 19h30 — Fortaleza x América-RN —  SportyNet (Copa do Nordeste)
  • 21h30 — ABC x Sport — Canal do Benja / Romário TV (Copa do Nordeste)
  • 21h30 — Imperatriz x Botafogo-PB — Canal do Benja (Copa do Nordeste)
