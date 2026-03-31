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Bósnia x Itália: onde assistir, horário e escalações

O duelo em Zenica vale vaga na Copa do Mundo de 2026 e pode marcar a terceira ausência seguida da Itália no torneio, fato inédito para a seleção tetracampeã

Itália: equipe de Gattuso tenta evitar nova ausência da Azurra na Copa do Mundo (Claudio Villa /Getty Images)

Itália: equipe de Gattuso tenta evitar nova ausência da Azurra na Copa do Mundo (Claudio Villa /Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 31 de março de 2026 às 06h39.

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A Itália visita a Bósnia e Herzegovina nesta terça-feira, 31, no Estádio Bilino Polje, em Zenica, em duelo decisivo dos playoffs das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo 2026. O cenário é direto: quem vencer garante a vaga no Mundial. Quem perder, é eliminado. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa de pênaltis para definir o classificado.

Como chega a Itália para o confronto

Para a seleção italiana, a partida representa um momento de tensão monumental. Após ficar de fora das edições de 2018 e 2022, uma terceira ausência consecutiva é tratada como um desastre para uma seleção que ja foi quatro vezes campeã da Copa do Mundo.

Sob o comando do técnico Gennaro Gattuso, que assumiu a equipe com a missão de resgatar o orgulho do país, a Azzurra chega com a confiança renovada depois de superar a Irlanda do Norte por 2 a 0 na semifinal, em Bérgamo, com gols de Sandro Tonali e Moise Kean.

Giovanni Di Lorenzo, e Federico Chiesa, são ausência por lesão. Por outro lado Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori estão à disposição.

Como chega a Bósnia para o confronto

A Bósnia chega para este confronto decisivo após uma classificação dramática contra o País de Gales, vencida nos pênaltis em Cardiff. A seleção bósnia mostrou resiliência ao buscar o empate no tempo normal com o veterano Edin Dzeko.

Atuando como mandante nesta final da repescagem, a equipe aposta no apoio da torcida no caldeirão de Zenica para superar os favoritos italianos. A seleção chega embalada por cinco jogos sem derrota em todas as competições.

Amar Dedic sofreu uma lesão no confronto com os galeses e está fora do duelo. Adrian Barisic e Luka Kulenovic também são desfalques por questões físicas.

Onde assistir Bósnia x Itália ao vivo pela final da repescagem para o Mundial

O jogo entre Bósnia e Itália terá transmissão ao vivo pelo SporTV. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Bilino Polje, em Zenica, nesta terça-feira.

Prováveis escalações

Bósnia e Herzegovina (Técnico: Sergej Barbarez)
Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic e Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Sunjic e Memic; Demirovic e Dzeko.

Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno e Udogie; Barella e Tonali; Politano, Pellegrini e Dimarco; Kean.

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