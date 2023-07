Jogos de hoje, domingo, 9; onde assistir e horários

Brasileirão Série A, B e C, além do amistoso dos Estados Unidos em preparação para Copa do Mundo Feminina são os destaques do futebol deste domingo.

No Brasileirão, o São Paulo encara o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Tricolor vem de vitória contra o Fluminense na última rodada e espera emplacar sua terceira vitória consecutiva.

No Rio de Janeiro, o Flu encara o Internacional mirando encostar na parte de cima da tabela. A expectativa é de como a equipe irá se comportar, após a confirmação de que Fernando Diniz será o técnico interino da seleção brasileira.

Destaque também para o confronto de líderes entre Grêmio e Botafogo. O Fogão precisa vencer para evitar que o Tricolor Gaúcho encoste na liderança.

Em preparação para a Copa do Mundo Feminina, a maior campeã da competição, Estados Unidos, encara o País de Gales.

Amistoso feminino

17h - Estados Unidos x Gales - Sem transmissão

Brasileirão Série A

Brasileirão Série B

15h30 - Chapecoense x CRB - Band e Premiere

18h - Sport x Mirassol - Band e Premiere

Brasileirão Série C

16h30 - América-RN x Manaus - DAZN e Nosso Futebol

16h30 - Pouso Alegre x Floresta - Nosso Futebol

19h - Aparecidense x São José - Nosso Futebol

19h - Figueirense x CSA - Nosso Futebol

Onde assistir o jogo Santos x Goiás

O jogo Santos x Goiás terá transmissão exclusiva no Premiere.

Qual canal irá passar o jogo do São Paulo?

O jogo Red Bull Bragantino x São Paulo terá transmissão da TV Globo e Premiere.

Onde irá passar o jogo Fluminense x Internacional?

Fluminense x Internacional irá passar na TV Globo e Premiere.

Em que lugar irá transmitir Grêmio x Botafogo?

A partida entre Grêmio x Botafogo terá transmissão do SporTV e Premiere

