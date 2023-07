Copa do Mundo Feminina 2023: Veja as 32 seleções classificadas, grupos e datas do Mundial

Falta menos de um mês para o início da Copa do Mundo Feminina. Este ano, pela primeira vez, 32 seleções estarão na competição que será realizada em dois países, Austrália e Nova Zelândia. A seleção brasileira está no grupo F, com França, Panamá e Jamaica.

A Copa do Mundo feminina acontece entre 20 de julho e 20 de agosto. Ao todo serão 64 partidas, com jogo de abertura no estádio Eden Park, em Auckland, maior cidade da Nova Zelândia.

A partida de abertura será entre Nova Zelândia, um dos países anfitriões e Noruega, às 04h no horário de Brasília. No mesmo dia, às 07h, Austrália encara a Irlanda. Mais tarde, às 23h30, a Nigéria mede forças com o Canadá.

Veja as seleções que participam da Copa do Mundo FIFA Feminina 2023™