Red Bull Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentam neste domingo, 9, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Mirando as primeiras colocações na tabela, o São Paulo busca sua terceira vitória consecutiva. O Tricolor está na sétima colocação e caso vença o Red Bull, pode ficar mais próximo do G4.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino, precisa vencer para evitar qualquer chance da equipe do Morumbi encostar na sua posição. O Braga está na quinta colocação e busca com o apoio do seu torcedor, também conquistar sua terceira vitória seguida.

No histórico do confronto, o São Paulo leva vantagem. Em 50 jogos, o Tricolor venceu 25 contra apenas 13 do Red Bull. No último confronto entre as equipes, o time de Bragança venceu por 2 a 1, jogo válido pelo Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo o jogo Red Bull Bragantino x São Paulo pelo Brasileirão

O jogo deste domingo, às 16h00, entre Red Bull Bragantino x São Paulo terá exclusiva no TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Red Bull Bragantino x São Paulo online?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere nas plataformas Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do São Paulo ?

13/07 - Palmeiras x São Paulo - Copa do Brasil

16/07 - São Paulo x Santos - Brasileirão Série A

