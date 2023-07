Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

Fluminense e Internacional se enfrentam neste domingo, 9, às 16h, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 14ª rodada do Brasileirão.

Jogo deste domingo no Maracanã pode marcar a estreia de Enner Valencia no Colorado. A situação do craque equatoriano já está regularizada, e cabe ao técnico Mano Menezes definir se a estreia será no domingo, ou no próximo jogo no Beira-Rio, contra o Palmeiras.

Onde assistir 0 jogo Fluminense x Internacional pelo Brasileirão

O jogo deste domingo às 16h entre Fluminense e Internacional terá transmissão ao vivo no TV Globo e Premiere.

Como assistir o jogo Fluminense x Internacional online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo e Globoplay.

Quais são os próximos jogos do Fluminense?

16/07 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão Série A

22/07 - Coritiba x Fluminense - Brasileirão Série A

Quais são os próximos jogos do Internacional?

16/07 - Internacional x Palmeiras - Brasileirão Série A

22/07 - Bragantino x Internacional - Brasileirão Série A

