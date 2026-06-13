Jogo do Brasil hoje terá bola com IA - veja como eram os modelos das Copas passadas

A Copa do Mundo 2026 já começou, e antes mesmo da organização de cerimônias e das equipes entrarem em campo, os detalhes sobre o modelo e cores da bola do torneio movimentam os bastidores.

Desde 1930, a Copa do Mundo tem modelos diferentes das bolas utilizadas. Porém, somente a partir de 1970, a marca Adidas passou a ser a fornecedora oficial da pelota.

A primeira bola da Copa do Mundo, em 1930, foi a Modelo T, que foi utilizada somente em 45 minutos na grande final. Ela foi nomeada por causa das costuras feitas à mão em forma de T, e utilizadas em outras competições, como nos Jogos Olímpicos de Paris 1924 e Amsterdã 1928.

No entanto, ela foi utilizada em apenas 45 minutos. O árbitro John Langenus pediu aos capitães de Uruguai e Argentina que escolhessem uma bola para o jogo, mas como não houve nenhum acordo, foi decidido que uma bola diferente seria usada em cada tempo daquele jogo.

Itália 1934: Federale 102

Ela foi utilizada durante alguns jogos da competição e na grande final. O modelo foi confeccionado por um fabricante italiano com 13 painéis de couro costurados à mão. No torneio, outras bolas foram utilizadas, como o Globe e o Zig-Zag, ambas fabricadas por empresas britânicas.

França 1938: Allen

A bola para o torneio foi fabricada em Paris e tinha um estilo parecido com a Federale 102, com 13 painéis e linha de algodão.

Brasil 1950: Superball Duplo T

Neste caso, a Superball Duplo T foi fabricada pela empresa argentina Tossolini, Valbonesi, Polo & Cia. Ela foi a primeira do torneio sem cadarços, também costurada à mão.

Suíça 1954: Campeã Mundial Suíça

Feita com couro curtido, a bola de 1954 tinha a cor mais amarelada ao invés dos modelos anteriores, em marrom. Ela foi feita com 18 tiras de couro e com fios de nylon.

Suécia 1958: Top Star

Neste caso, o fabricante enviou três modelos, em branco, amarela e marrom-claro. A branca, era com 24 tiras de couro e revestidas de cera, e foi usada na maioria dos jogos.

Chile 1962: Sr. Crack

A Sr. Crack era na cor amarela e com 18 tiras de couro, além de ter sido a primeira com uma válvula de látex.

Inglaterra 1966: Desafio 4 Estrelas

Nesta edição, a bola foi fabricada pela Slazenger e estava disponível em três cores: branco, amarelo e laranja, mas a branca foi usada com mais frequência no torneio.

México 1970: Telstar

No ano de 1970, a Adidas começou a ser a parceira do torneio na fabricação das bolas, feitas nas cores branca e laranja.

Alemanha Ocidental 1974: Telstar Durlast

As bolas tinham um revestimento de plástico, e a Adidas apresentou dois modelos - branco e laranja.

Argentina 1978: Tango Durlast

Fabricado na França e costurado à mão, o modelo era branco com marcas em preto.

Espanha 1982: Tango España

Assim como a anterior, a bola era branca e com marcas em preto, rebatizando o modelo. Já sem o revestimento Durlast, mas coberto em poliuretano.

México 1986: Azteca

A Azteca foi feita com material sintético nas mesmas cores das duas últimas edições.

Itália 1990: Etrusco Único

O modelo da Etrusco Único deu continuidade à tradição do design criado pela Adidas: branca e arcos com detalhes em preto.

EUA 1994: Questra

Este modelo foi inspirado na exploração espacial do país-sede, os EUA, e foi decorada com planetas, foguetes e estrelas.

França 1998: Tricolore

Já em 98, o modelo foi alterado, sendo a primeira bola multicolorida, com espuma sintática e tríades em azul, branco e vermelho.

Coreia/Japão 2002: Febre nova

Em 2002, as cores novamente foram alteradas, e o modelo teve a substituição por quatro marcas em dourado, vermelho e verde.

Alemanha 2006: Teamgeist

O modelo tinha linhas ao redor da bola em preto e dourado, que se pareciam com hélices, lembrando a taça daquela edição.

África do Sul 2010: Jabulani

A Jabulani, que significa 'comemorar' em zulu, tinha 11 núcleos diferentes para simbolizar o número de jogadores de um time de futebol.

Brasil 2014: Brazuca

Na edição disputada no Brasil, a Brazuca tinha seis painéis idênticos em forma de hélice nas cores vermelha, verde e azul.

Rússia 2018: Telstar 18

Já a Telstar homenageava a icônica primeira bola da adidas para a Copa do Mundo. O modelo era mais futurista com elementos pretos.

Catar 2022: Al Rihla

Neste modelo, a Al Rihla tinha núcleos vibrantes ao redor da bola nas cores verde, vermelho, laranja azul e amarelo.

México, EUA e Canadá: Trionda

Considerada a mais moderna do torneio, tem sensores, inteligência artificial e até mesmo com sistema de carregamento. Seu modelo conta com placas coloridas ao redor da bola.