São Paulo responde por um em cada quatro empregos criados no Brasil no semestre

São Paulo concentrou quase um terço da geração de empregos formais do país no primeiro semestre.

Entre janeiro e junho, o estado abriu 252.558 vagas com carteira assinada, o equivalente a 27% dos 921,6 mil postos criados no Brasil no período, segundo dados da Fundação Seade, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Somente em junho, foram criadas 34.981 vagas, respondendo por 24% do saldo nacional. No acumulado de 12 meses, o estado registrou 210.733 novos empregos formais.

O setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos em junho, com saldo de 21.672 vagas.

Os maiores destaques ficaram com as atividades de informação, comunicação, serviços financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos (9.389 vagas), além de transporte, armazenagem e correio (9.377).

A agricultura também teve desempenho relevante, com 9.364 novos postos de trabalho, seguida pelo comércio e reparação de veículos, que abriu 4.738 vagas.

Salário em SP

Além de liderar a criação de empregos, São Paulo registrou o maior salário médio de admissão entre os estados em junho: R$ 2.724,94. O valor ficou acima da média nacional, de R$ 2.404,34, e dos registrados em Santa Catarina (R$ 2.449,72), Distrito Federal (R$ 2.431,74) e Mato Grosso (R$ 2.400,91).

O Sudeste também liderou entre as regiões, com salário médio de admissão de R$ 2.565,35.