Arquibancadas vazias na Copa do Mundo? Infantino responde críticas

A Copa do Mundo já começou e tem movimentado milhares de torcedores tanto no México, Estados Unidos e Canadá, os três países-sede do torneio neste ano.

Cadeiras vazias nos estádios

No entanto, um dos assuntos discutidos é o número de cadeiras vazias nos estádios. Isso ocorreu principalmente na partida entre Coreia do Sul e República Tcheca, realizada na última quinta-feira.

Segundo a CNN, torcedores que estiveram presentes no estádio Akron, em Guadalajara, no México, atribuíram os espaços vazios nas arquibancadas ao alto preço dos ingressos e ao modelo implementado pela FIFA.

Quanto custa o ingresso no Mundial?

Segundo informações da organização do torneio, os valores dos ingressos variam entre US$ 353 (R$ 1.786,71) e US$ 706 (R$ 3.573,42). Porém, esse valor pode sair ainda mais caro para o bolso do torcedor, já que na revenda os setores premium podem chegar até R$ 253 mil.

Uma das principais novidades implementadas pela entidade é o preço dinâmico, ou seja, os valores podem ser diferentes ao longo do tempo. Ou seja, se existir muita procura pelos bilhetes de determinado jogo, o valor tende a aumentar.

Em comparação ao último Mundial, por exemplo, os ingressos da estreia custavam entre US$ 55 (R$ 218) e US$ 617 (R$ 3.122,95) dependendo do setor.

Infantinorebate críticas sobre ingressos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, justificou o preço dos ingressos durante o torneio e rebateu as críticas. Ele ressaltou que o valor do ingresso, na verdade, volta para o futebol.

“'Quando colocamos esses ingressos à venda, eles passam por um mercado secundário legal, o que eleva significativamente os preços. Isso demonstra que os valores foram bem definidos. Não é alguém que acorda de manhã e decide o preço — há um trabalho de vários especialistas”, explicou em entrevista coletiva na última quarta, 10.

''O mais importante é que cada dólar gerado volta para o futebol. Precisamos encontrar um equilíbrio. Como presidente da Fifa, é importante investir em países onde ninguém mais investe. Fazemos isso graças às receitas. Parte desse dinheiro também está ligada a eventos educacionais e iniciativas globais. Quero agradecer a todos que contribuem', disse.