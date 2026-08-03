Faturamento, alcance ou inovação: os quatro critérios que provam se um projeto é bom

Todo universitário que já tocou um projeto, seja uma startup, uma pesquisa aplicada ou uma iniciativa social, já se fez a mesma pergunta: isso que estou construindo é bom de verdade ou só parece bom no discurso?

A resposta não está na opinião de quem apresenta. Está em critérios objetivos, os mesmos que prêmios, editais e aceleradoras brasileiras usam para separar projeto validado de ideia ainda no papel: resultado financeiro, alcance e impacto, inovação e qualidade de execução.

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Resultado financeiro: o projeto se sustenta sozinho?

Antes de qualquer discurso de propósito, bancas avaliadoras querem saber se o negócio se sustenta. O Prêmio Impactos Positivos, por exemplo, só avança para a fase técnica negócios que já são formalizados, com faturamento e modelo de negócio validados. Já os Prêmios Duda Ermírio de Moraes, do Insper, colocam o resultado financeiro como um dos pilares centrais de avaliação, ao lado da capacidade de execução da equipe.

Para quem está na faculdade, isso significa uma coisa prática: vender, faturar ou gerar receita recorrente, mesmo que pequena, pesa mais do que qualquer plano de negócio bem escrito.

Alcance e impacto: quantas pessoas o projeto realmente muda?

Faturar não basta se o projeto não chega em ninguém. Prêmios voltados à inovação com propósito, como o de inovação em agropecuária sustentável promovido pela Esalq-USP, avaliam explicitamente o impacto positivo da iniciativa, ao lado de critérios como excelência técnica e capacidade empreendedora.

O Prêmio Impactos Positivos vai além e monta uma bancada técnica formada por especialistas em impacto social, ambiental e inovação só para medir esse critério.

Alcance aqui não é métrica de vaidade, tipo número de seguidores. É sobre quantas pessoas, comunidades ou processos o projeto de fato transformou.

Inovação: o projeto resolve um problema de um jeito novo?

Inovação é o critério mais mal-entendido dos quatro. Não significa necessariamente tecnologia de ponta. Significa resolver um problema real de um jeito que ainda não existia. O Prêmio Nacional de Inovação, promovido por CNI, Sebrae e Finep, foi desenhado justamente para reconhecer resultados e práticas de inovação de forma robusta e universal, aplicável a negócios de qualquer porte ou setor.

Um projeto pode ser simples na execução e ainda assim inovador, desde que ataque a raiz de um problema que ninguém havia resolvido daquele jeito antes.

Qualidade de execução: a ideia saiu do papel com consistência?

O último critério é o mais silencioso, mas o que mais separa quem só teve uma boa ideia de quem construiu algo real. Nos Prêmios Duda Ermírio de Moraes, a avaliação leva em conta a relevância do problema atacado e a vantagem competitiva construída, além de valorizar publicamente o rigor, a consistência e a capacidade de execução de soluções reais.

Execução de qualidade aparece nos detalhes: prazo cumprido, processo documentado, decisão tomada com dado e não só com intuição.

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O que isso muda para quem está construindo um projeto agora

Nenhum dos quatro critérios funciona sozinho. Um projeto pode faturar bem e não ter alcance nenhum. Pode ser inovador e não gerar um centavo de receita. A combinação dos quatro é o que aparece, direta ou indiretamente, na régua de avaliação da maioria dos prêmios e aceleradoras do país.

Antes de inscrever qualquer projeto em qualquer seleção, vale a pena aplicar essa régua nele mesmo, sem esperar que uma banca faça isso primeiro.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

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