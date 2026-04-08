João Fonseca x Arthur Rinderknech: horário e onde assistir ao jogo

O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira, 8, para enfrentar o francês Arthur Rinderknech pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo.

A partida está prevista para começar às 8h, no horário de Brasília, e será disputada na Court des Princes, no Monte Carlo Country Club, na França.

O confronto será o segundo jogo da quadra, logo após a partida entre Andrey Rublev e Zizou Bergs.

Como chega João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo

Fonseca estreou com vitória em sua primeira participação no torneio, um dos principais do circuito antes de Roland Garros.

O brasileiro derrotou o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, garantindo vaga na segunda rodada.

Recentemente, o brasileiro enfrentou dois dos principais nomes do tênis mundial, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, mas acabou eliminado nos confrontos. Em entrevista coletiva, Fonseca afirmou acreditar que está evoluindo para competir em alto nível.

“Eu joguei contra ambos e foram bons jogos, mas ainda não estou perto [do nível deles]. Espero estar em um futuro próximo. Eles jogam nesse nível todos os jogos, e eu preciso ser mais consistente e trabalhar mais duro. Mas acho que estou no caminho certo”, disse o tenista em coletiva de imprensa.

Como chega Arthur Rinderknech

Rinderknech avançou à segunda rodada após vencer o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2.

Atual número 27 do ranking mundial, o francês busca aproveitar o bom momento na temporada para avançar no torneio disputado no saibro de Monte Carlo.

Este será o primeiro confronto entre Fonseca e Rinderknech no circuito profissional.

Onde assistir João Fonseca x Arthur Rinderknech

A partida terá transmissão na ESPN 2 (TV) e no Disney+ (streaming).