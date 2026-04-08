João Fonseca x Arthur Rinderknech: horário e onde assistir ao jogo

João Fonseca: tenista estreia no Miami Open contra Fabian Marozsan nesta quinta-feira, 19 (Clive Brunskill/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de abril de 2026 às 05h33.
O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira, 8, para enfrentar o francês Arthur Rinderknech pela segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo.
A partida está prevista para começar às 8h, no horário de Brasília, e será disputada na Court des Princes, no Monte Carlo Country Club, na França.
O confronto será o segundo jogo da quadra, logo após a partida entre Andrey Rublev e Zizou Bergs.
Fonseca estreou com vitória em sua primeira participação no torneio, um dos principais do circuito antes de Roland Garros.
O brasileiro derrotou o canadense Gabriel Diallo por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, garantindo vaga na segunda rodada.
Recentemente, o brasileiro enfrentou dois dos principais nomes do tênis mundial, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, mas acabou eliminado nos confrontos. Em entrevista coletiva, Fonseca afirmou acreditar que está evoluindo para competir em alto nível.
“Eu joguei contra ambos e foram bons jogos, mas ainda não estou perto [do nível deles]. Espero estar em um futuro próximo. Eles jogam nesse nível todos os jogos, e eu preciso ser mais consistente e trabalhar mais duro. Mas acho que estou no caminho certo”, disse o tenista em coletiva de imprensa.
Rinderknech avançou à segunda rodada após vencer o russo Karen Khachanov por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2.
Atual número 27 do ranking mundial, o francês busca aproveitar o bom momento na temporada para avançar no torneio disputado no saibro de Monte Carlo.
Este será o primeiro confronto entre Fonseca e Rinderknech no circuito profissional.
A partida terá transmissão na ESPN 2 (TV) e no Disney+ (streaming).